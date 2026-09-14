Kimi Antonelli inarrestabile, vince anche al Madring davanti a Verstappen e Norris. Leclerc 4°, Hamilton out
MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli concede il bis dopo Monza e trionfa anche nel Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes gestisce con sapienza una gara molto tirata e respinge al tentativo di assalto finale dell’olandese Max Verstappen, che conquista un ottimo secondo posto a bordo della sua Red Bull. Completa il podio la McLaren del britannico Lando Norris, che non riesce a capitalizzare la sua pole position anche a causa del tempismo della virtual safety.
La Ferrari resta ancora fuori dalla top 3, con il monegasco Charles Leclerc che chiude quarto dopo aver aspettato invano una bandiera rossa. Il britannico Lewis Hamilton, invece, esce di scena al settimo giro per un problema ai freni. Quinta posizione per l’altra Mercedes del britannico George Russell, che ora scivola a -81 in classifica dal compagno di squadra Antonelli. Ottima prestazione dell’argentino Franco Colapinto, che porta l’Alpine in settima piazza alle spalle della Red Bull di Liam Lawson. In top 10 anche Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi). La Formula 1 tornerà in pista il weekend del 26 settembre a Baku per il Gran Premio di Azerbaijan.
ORDINE DI ARRIVO
1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes in 1h34’23″754 alla media di 196.024 km/h2. Max Verstappen (Ned) Red Bull a 4″3513. Lando Norris (Gbr) McLaren a 5″0984. Charles Leclerc (Mon) Ferrari a 29″1165. George Russell (Gbr) Mercedes a 29″8296. Liam Lawson (Nzl) Red Bull a 86″7467. Franco Colapinto (Arg) Alpine a 94″2818. Oscar Piastri (Aus) McLaren a 95″8399. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls a 1 giro10. Nico Hulkenberg (Ger) Audi a 1 giro
Giro più veloce: George Russell (49°) in 1’35″587 alla media di 203.902 km/h.
LE CLASSIFICHE
PILOTI:1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 292 punti2. George Russell (Gbr) Mercedes 2113. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1914. Lando Norris (Gbr) McLaren 1865. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1676. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1457. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1208. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 719. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 5910. Pierre Gasly (Fra) Alpine 4111. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 3112. Franco Colapinto (Arg) Alpine 2713. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1814. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1015. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 716. Carlos Sainz (Esp) Williams 617. Alexander Albon (Tha) Williams 518. Esteban Ocon (Fra) Haas 319. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 320. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1
COSTRUTTORI:1. Mercedes 503 punti2. Ferrari 3583. McLaren 3064. Red Bull 2305. Racing Bulls 776. Alpine 687. Haas 218. Audi 179. Williams 1110. Aston Martin 311. Cadillac 0
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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