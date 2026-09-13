Corriere dello Sport: “Napoli, Anguissa si ferma ancora: con il Bologna spazio a Gilmour-Lobotka”

Frank Anguissa non ci sarà contro il Bologna. Dopo aver saltato la sfida di Champions League con l’Arsenal, il centrocampista del Napoli sarà costretto a fermarsi nuovamente. Era rientrato in gruppo giovedì, ma un nuovo fastidio lo ha escluso dalla partita del Maradona.

Come riporta il Corriere dello Sport, è stato Massimiliano Allegri ad annunciare direttamente il forfait: «Si è fermato venerdì». Nulla che desti particolare preoccupazione, tanto che il Napoli ha precisato nella nota diffusa dopo la rifinitura: «Il calciatore continuerà un lavoro personalizzato di ricondizionamento».

Gilmour-Lobotka, Allegri insiste sul doppio play

L’assenza di Anguissa spalanca nuovamente le porte alla coppia vista in Europa. Secondo il Corriere dello Sport, in mezzo al campo toccherà ancora a Gilmour e Lobotka, con Allegri pronto dunque a riproporre la soluzione del doppio regista.

Davanti a loro dovrebbe agire Kevin De Bruyne, più vicino a Hojlund e libero di muoversi sulla trequarti per aumentare qualità e fantasia nella rifinitura. Il belga potrà inoltre cercare maggiormente la conclusione dalla distanza.

L’impostazione tattica potrebbe quindi ricalcare quella utilizzata contro l’Arsenal: un 4-2-3-1 in fase di sviluppo, con De Bruyne alle spalle del centravanti e due esterni offensivi.

Lang favorito su Neres

Senza Alisson Santos, il principale candidato a completare la trequarti insieme a Politano e De Bruyne è Noa Lang. L’olandese aveva saltato la sfida con l’Arsenal per motivi disciplinari, ma il caso è ormai definitivamente archiviato.

Il Corriere dello Sport riporta anche la posizione espressa sia da Allegri sia dal direttore sportivo Manna: «Una storia finita subito». Lang è pienamente reintegrato nel gruppo e parte davanti a Neres nel ballottaggio per una maglia da titolare.

In difesa arriverà invece la prima presenza dal primo minuto per Milinkovic-Savic. Davanti al portiere potrebbe essere confermata in blocco la linea schierata in Champions, composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera. L’unico dubbio riguarda proprio la corsia sinistra, dove Spinazzola resta in corsa per un posto.

Sette assenti, prima chiamata per Pugliese

I cambi rispetto alla partita contro l’Arsenal potrebbero quindi essere soltanto due. Allegri deve però fare i conti con un’infermeria particolarmente affollata: oltre ad Alisson Santos e Anguissa, sono indisponibili Buongiorno, Giovane, Marianucci, McTominay e Meret.

Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, proprio l’assenza di Meret apre le porte alla prima convocazione stagionale di Claudio Pugliese. Il promettente portiere della Primavera conosce già il gruppo di Allegri, avendo lavorato con la prima squadra durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.

Il Napoli si presenta così all’appuntamento con il Bologna in piena emergenza, ma con un’indicazione tattica precisa: ancora doppio play, De Bruyne più avanzato e Lang pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto.