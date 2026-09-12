12 Settembre 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, caccia al primo sorriso al Maradona: col Bologna serve la spinta dei tifosi”

redazione 12 Settembre 2026
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Il Napoli cerca il primo successo stagionale davanti al proprio pubblico. Due partite al Maradona e altrettante sconfitte per la squadra di Massimiliano Allegri, battuta prima dal Como in campionato e poi dall’Arsenal nell’esordio nella fase campionato di Champions League. Domani contro il Bologna gli azzurri proveranno finalmente a celebrare il battesimo dei tre punti a Fuorigrotta.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, la sfida contro i rossoblù assume un peso specifico importante considerando il momento attraversato dal Napoli. La squadra ha bisogno di una risposta immediata e soprattutto di ritrovare quella vittoria casalinga che finora è mancata.

Maradona, il sold out è ancora lontano

L’attesa in città è alta, anche se per il momento il tutto esaurito resta distante. In Champions League contro l’Arsenal erano stati superati i 47 mila spettatori senza però raggiungere il sold out. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche per la partita contro il Bologna restano ancora diversi settori con una disponibilità media di biglietti.

Le due Curve superiori sono gli unici settori già esauriti da giorni. La disponibilità è invece bassa nelle Curve inferiori e nei Distinti superiori, che potrebbero raggiungere il tutto esaurito nelle prossime ore. Restano maggiori possibilità di acquistare un biglietto nei Distinti inferiori e nelle Tribune Nisida e Posillipo.

Il sostegno del pubblico potrebbe diventare un fattore fondamentale per accompagnare Allegri e i suoi calciatori verso il primo successo interno. Il Corriere dello Sport evidenzia proprio l’importanza della spinta della città in una partita che arriva in una fase già delicata della stagione.

Poi quasi un mese senza il Maradona

Quella contro il Bologna sarà inoltre l’ultima apparizione casalinga del Napoli prima di una lunga pausa. Gli azzurri torneranno infatti al Maradona soltanto il 10 ottobre, dopo la sosta di due settimane, per affrontare il Frosinone.

Anche per questo, evidenzia ancora il Corriere dello Sport, l’appuntamento di domani assume un significato particolare. La stagione di Allegri sta entrando nel vivo e il Napoli non vuole rimandare ulteriormente l’appuntamento con la vittoria davanti alla propria gente.

A Fuorigrotta cresce dunque l’attesa: per i tre punti, per una risposta della squadra e soprattutto per quel primo sorriso casalingo che il Napoli insegue dall’inizio della stagione.

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