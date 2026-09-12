Dunbar si aggiudica la 19^ tappa della Vuelta, Mas sempre leader

IPA87737795 – Eddie Dunbar (PQT) during the first stage of the 2026 Vuelta in Monaco.

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Eddie Dunbar vince in solitaria la diciannovesima tappa della Vuelta a Espana 2026, la Velez Malaga – Penas Blancas, di 210.8 km. L’irlandese del Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team ha recuperato nel finale il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), che ha terminato la frazione in seconda posizione. A chiudere il podio di giornata il britannico Thomas Gloag, compagno di squadra di Dunbar.

Nessun ribaltone in classifica generale: Enric Mas ha gestito il vantaggio su Primoz Roglic senza perdere nulla, rimanendo con la maglia rossa sulle spalle. Dopo i soliti attacchi iniziali, sedici uomini sono riusciti ad andare in fuga: Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates – XRG), Pablo Castrillo (Movistar Team), Marcel Camprubí, Eddie Dunbar e Thomas Gloag (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Santiago Buitrago e Pau Miquel (Bahrain – Victorious), Guillaume Martin, Rudy Molard e Bastien Tronchon (Groupama – FDJ United), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Sergio Samitier (Cofidis), Darren Van Bekkum (XDS Astana Team), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Urko Berrade e Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) hanno guadagnato fino a 7 minuti sul gruppo.

All’inizio della salita, Buitrago, Berrade, Dunbar e Gloag hanno staccato di circa 42″ i compagni di fuga; nelle retrovie Enric Mas e tutta la Movistar hanno controllato senza forzare. Decisivo lo scatto di Buitrago, poi la rimonta di Dunbar e la vittoria per la Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team. Domani la ventesima tappa, la Calahorra – Collado del Alguacil, di 186.8 km.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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