12 Settembre 2026

Ultimate Championship, Iapichino trionfa nel lungo a Budapest

redazione 12 Settembre 2026
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IPA86780812 – Italy’s Larissa Iapichino in Women’s Long Jump final during the Novuna London Athletics Meet at the London Stadium. Picture date: Saturday July 18, 2026.

ROMA (ITALPRESS) – Altro acuto di Larissa Iapichino. La campionessa azzurra, delle Fiamme Oro, ha vinto questa sera, a Budapest, la gara di salto in lungo femminile della prima edizione degli Ultimate Championship di atletica. La saltatrice toscana, doppia figlia d’arte, si è imposta con la misura di 6.90. Argento per la britannica Jazmin Sawyers (6.78); bronzo per la statunitense Alyssa Jones (6.77). Al termine della gara, per Iapichino, il trofeo di rito e alcune lacrime, per via della notizia di un lutto (arrivata nella giornata odierna). E’ approdata intanto alla finale degli 800 metri femminili la romana Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre). In semifinale per l’azzurra il crono di 1:58.48: domani sera l’atto conclusivo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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