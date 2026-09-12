Egitto, il ministro Abdelatty e l’omologo turco Fidan discutono gli sviluppi regionali

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Badr Abdelatty, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, incentrata sulle relazioni bilaterali e sulle principali questioni regionali di interesse comune.

I due ministri hanno discusso delle prospettive di sviluppo del partenariato tra Egitto e Turchia, concordando sulla necessità di proseguire gli sforzi per rafforzare la cooperazione economica, commerciale e negli investimenti.

Secondo una nota del ministero degli Esteri egiziano, hanno inoltre esaminato l’attuazione delle intese raggiunte durante la prima riunione del Consiglio di cooperazione strategica di alto livello, tenutasi al Cairo nel febbraio 2026 sotto la presidenza del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sottolineando l’importanza di proseguire i preparativi per il prossimo incontro del Consiglio in Turchia.

Sul piano regionale, Abdelatty e Fidan hanno scambiato valutazioni sugli ultimi sviluppi e ribadito l’importanza di proseguire il coordinamento tra Egitto e Turchia sulle crisi regionali, intensificando gli sforzi per ridurre l’escalation e impedirne l’estensione, nonché sostenendo i percorsi politici e diplomatici volti a rafforzare la sicurezza e la stabilità regionali.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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