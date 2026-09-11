F1, Mercedes domina le libere del venerdì a Madrid: Antonelli il più veloce nelle FP2 davanti alle due Ferrari
IPA88401929 – 12 KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the 2026 Formula 1 Spanish Grand Prix, 14th round of the 2026 Formula One World Championship from September 11 to 13, 2026 on the Madring, in Madrid, Spain
MADRID (SPAGNA) – Andrea Kimi Antonelli conferma il dominio Mercedes nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1. Il leader del Mondiale, infatti, stampa un 1’33″662 e si mette alle spalle le due Ferrari di Charles Leclerc (+0″113) e Lewis Hamilton (+0″149), che dimostrano di avere un buon feeling con il Madring.
George Russell, primo al mattino, non va oltre un quinto tempo a 0″228 dal compagno di box; davanti a lui c’è la Racing Bulls di un ottimo Arvid Lindblad, nonostante l’incidente avuto a metà sessione. Max Verstappen è sesto a 0″401 davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Problemi al cambio sulla monoposto di Lando Norris, che non riesce a far segnare alcun crono e chiude ultimo. Domani alle 12:30 sono in programma le FP3, mentre alle 16 via alle qualifiche.
CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE
1a sessione1. George Russell (Gbr) Mercedes 1’34″0772. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’34″3633. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’34″5364. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’34″6205. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’34″7026. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’34″9477. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’35″0338. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’35″1489. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1’35″52910. Liam Lawson (Nzl) Red Bull 1’35″539
2a sessione1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’33″6622. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’33″7753. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’33″8114. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’33″8905. George Russell (Gbr) Mercedes 1’33″9996. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’34″0637. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’34″2008. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1’34″7589. Esteban Ocon (Fra) Haas 1’34″86710. Liam Lawson (Nzl) Red Bull 1’34″938
– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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