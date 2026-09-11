11 Settembre 2026

F1, Mercedes domina le libere del venerdì a Madrid: Antonelli il più veloce nelle FP2 davanti alle due Ferrari

redazione 11 Settembre 2026
Antonelli-3.jpg

IPA88401929 – 12 KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the 2026 Formula 1 Spanish Grand Prix, 14th round of the 2026 Formula One World Championship from September 11 to 13, 2026 on the Madring, in Madrid, Spain

MADRID (SPAGNA) – Andrea Kimi Antonelli conferma il dominio Mercedes nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1. Il leader del Mondiale, infatti, stampa un 1’33″662 e si mette alle spalle le due Ferrari di Charles Leclerc (+0″113) e Lewis Hamilton (+0″149), che dimostrano di avere un buon feeling con il Madring.

George Russell, primo al mattino, non va oltre un quinto tempo a 0″228 dal compagno di box; davanti a lui c’è la Racing Bulls di un ottimo Arvid Lindblad, nonostante l’incidente avuto a metà sessione. Max Verstappen è sesto a 0″401 davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Problemi al cambio sulla monoposto di Lando Norris, che non riesce a far segnare alcun crono e chiude ultimo. Domani alle 12:30 sono in programma le FP3, mentre alle 16 via alle qualifiche.

CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE

1a sessione1. George Russell (Gbr) Mercedes 1’34″0772. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’34″3633. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’34″5364. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’34″6205. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’34″7026. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’34″9477. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’35″0338. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’35″1489. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1’35″52910. Liam Lawson (Nzl) Red Bull 1’35″539

2a sessione1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’33″6622. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’33″7753. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’33″8114. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’33″8905. George Russell (Gbr) Mercedes 1’33″9996. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’34″0637. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’34″2008. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1’34″7589. Esteban Ocon (Fra) Haas 1’34″86710. Liam Lawson (Nzl) Red Bull 1’34″938

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

20260911_1846.jpg

Bezzecchi precede Marc Marquez nella Practice di MotoGp a Misano

redazione 11 Settembre 2026
IPA88379568.jpg

La finale degli Us Open sarà Sabalenka-Rybakina, eliminate Pegula e Gauff

redazione 11 Settembre 2026
20260910_3298.jpg

L’Italvolley parte bene agli Europei, 3-0 alla Svezia davanti a Mattarella

redazione 11 Settembre 2026
20260910_3272.jpg

Debutto da sogno in Europa per il Como: 4-1 al Lipsia al Sinigaglia

redazione 11 Settembre 2026
Fenerbahce-Roma.jpg

Pari per la Roma al ritorno in Champions dopo sette anni, 1-1 in casa del Fenerbahce

redazione 10 Settembre 2026
Stefan-Kung.jpg

Kung vince la cronometro della diciottesima tappa della Vuelta 2026, Mas in maglia rossa con 1’37” di margine su Roglic

redazione 10 Settembre 2026

Ultimissime

Antonelli-3.jpg

F1, Mercedes domina le libere del venerdì a Madrid: Antonelli il più veloce nelle FP2 davanti alle due Ferrari

redazione 11 Settembre 2026
Mohamed-Ali-Nafti.jpg

Tunisia e Svizzera verso ampia partnership: focus su formazione, turismo e agricoltura

Anna Gaia Cavallo 11 Settembre 2026
20260911_1846.jpg

Bezzecchi precede Marc Marquez nella Practice di MotoGp a Misano

redazione 11 Settembre 2026
Caruana-Galizia.jpg

Malta, una delegazione del Parlamento europeo in missione dopo l’assoluzione di Fenech

Anna Gaia Cavallo 11 Settembre 2026
1786024983_Yemen.jpg

Yemen, gli Houthi prendono il controllo dell’isola di Mayun e raggiungono Dhobab sullo stretto di Bab el-Mandeb

Anna Gaia Cavallo 11 Settembre 2026