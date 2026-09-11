11 Settembre 2026

Tunisia e Svizzera verso ampia partnership: focus su formazione, turismo e agricoltura

Anna Gaia Cavallo 11 Settembre 2026
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IPA70625535 – Mohamed Ali Nafti,Tunisian Foreign Minister, speaks at the opening of the Meeting of the Tripartite Consultative Mechanism on Libya in Tunis, on January 26, 2026. .Mohamed Hammi/Sipa Press//HAMMI_D640903/Credit:Mohamed Hammi/SIPA/2601271616

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Tunisia e Svizzera puntano ad ampliare la cooperazione bilaterale, con particolare attenzione alla formazione professionale, al turismo, all’agricoltura e allo sviluppo locale, nell’ambito dei programmi e dei progetti già avviati nei settori pubblico e privato.

La prospettiva di rafforzare e diversificare il partenariato è emersa durante l’incontro a Tunisi tra il ministro tunisino degli Affari esteri, della Migrazione e dei tunisini all’estero, Mohamed Ali Nafti, e l’ambasciatore svizzero in Tunisia, Joseph Renggli, in occasione della conclusione della missione diplomatica di quest’ultimo nel Paese.

I due Paesi celebrano quest’anno il 70° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche. Nel corso dell’incontro, Nafti ha sottolineato che lo sviluppo della cooperazione richiede un clima di fiducia e rispetto reciproco, oltre al rispetto del principio di non ingerenza negli affari interni e nel funzionamento delle istituzioni nazionali.

L’ambasciatore svizzero ha confermato l’intenzione di Berna di proseguire nello sviluppo delle relazioni con la Tunisia e di diversificare ulteriormente i settori di cooperazione, sulla base di interessi comuni e del principio di reciproco vantaggio.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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