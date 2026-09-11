11 Settembre 2026

Malta, una delegazione del Parlamento europeo in missione dopo l’assoluzione di Fenech

Anna Gaia Cavallo 11 Settembre 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Gruppo di monitoraggio per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali del Parlamento europeo ha deciso di organizzare una missione conoscitiva a Malta dopo l’assoluzione di Yorgen Fenech nel procedimento legato all’assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia.

L’eurodeputato nazionalista David Casa ha affermato che la decisione è il risultato di anni di fallimenti da parte del governo maltese e delle istituzioni statali nel garantire piena giustizia per Caruana Galizia. Casa ha precisato che la missione non intende rappresentare un attacco alla magistratura maltese, sottolineando che le decisioni dei tribunali e l’indipendenza giudiziaria devono essere rispettate.

Ha tuttavia sollevato interrogativi sull’indagine della polizia, sull’impianto accusatorio, sulla gestione di elementi chiave di prova e sull’eventuale mancato coinvolgimento nelle indagini di persone che ricoprivano posizioni di potere.

Il gruppo di monitoraggio è stato istituito dopo gli omicidi di Caruana Galizia a Malta e del giornalista slovacco Ján Kuciak. Il gruppo monitora le minacce allo Stato di diritto, alla libertà di stampa e alla lotta alla corruzione negli Stati membri dell’Ue.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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