La diplomazia sportiva dall’Italia a Madrid, “La passione viaggia in Formula 1”

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia a Madrid Giuseppe Buccino Grimaldi ha ospitato ieri nei giardini dell’Ambasciata l’evento di diplomazia sportiva “De Italia a Madrid: La Pasión Viaja en Fórmula 1”, organizzato in collaborazione con ICE e IFEMA-Madrid, a cui hanno partecipato il presidente e CEO di F1, Stefano Domenicali, il presidente di IFEMA-Madrid, José Vicente de los Mozos, il Direttore generale di Dallara e Presidente Motor Valley & MUNER, Andrea Pontremoli, il Presidente Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, e il Deputy Team Principal Scuderia Ferrari, Jérôme D’Ambrosio.

Presenti inoltre circa 400 rappresentanti delle istituzioni italiane e spagnole, nonché del mondo imprenditoriale e industriale dei due Paesi (tra cui Ferrari, Pirelli, Marelli e Pininfarina), oltre ad investitori e stakeholder dei settori automotive e sportivo, media specializzati ed esponenti del mondo accademico e tecnologico. Dedicato all’eccellenza italiana nei settori automotive e degli sport motoristici, con particolare riguardo al patrimonio produttivo e culturale della Motor Valley, l’evento è stato legato al Gran Premio di Spagna di Formula 1, che ritorna a Madrid, il prossimo 10 settembre, dopo 45 anni, e ha inteso dare evidenza all’intera filiera della Formula 1 e consolidare l’immagine dell’Italia come leader globale nell’innovazione tecnologica, nella formazione specialistica del capitale umano e nel design industriale ingegneristico applicato alla mobilità ad alte prestazioni.

Nel suo saluto ai presenti, l’Ambasciatore ha evidenziato come l’Italia non rappresenti soltanto la patria di grandi marchi degli sport motoristici, ma disponga di un ecosistema altamente specializzato e integrato, fondato sulla combinazione di tradizione, talento, innovazione e competenze tecnologiche. La passione per i motori costituisce inoltre un ulteriore elemento di vicinanza tra Italia e Spagna, due Paesi legati da una forte amicizia, da una profonda integrazione economica e da una comune appartenenza europea, ha aggiunto l’Ambasciatore ricordando il notevole interscambio commerciale bilaterale attestatosi nel 2025 a circa 71 miliardi di euro.

Dopo aver rimarcato l’impulso dato alla diplomazia sportiva dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, l’Ambasciatore ha messo in rilievo come la Formula 1 sia non soltanto una competizione sportiva, ma un settore che unisce innovazione, tecnologia, industria, talento e capacità di superare i propri limiti. L’arrivo di Madrid nel calendario mondiale della F1 rappresenta una grande opportunità per rafforzare ulteriormente i rapporti tra Italia e Spagna, sviluppando nuove collaborazioni nei settori della tecnologia, mobilità, ricerca e industria, basate anche sulla Motor Valley italiana, la “Silicon Valley degli sport motoristici, un ecosistema unico nel quale grandi gruppi, imprese familiari, università, centri di ricerca e formazione collaborano mettendo a sistema competenze sviluppate nel corso di generazioni. Una sintesi tra tradizione, innovazione e talento, ha concluso l’Ambasciatore, che ha reso l’industria motoristica italiana una delle più riconosciute al mondo.

Ai saluti istituzionali di Stefano Domenicali, José Vicente de los Mozos, Andrea Pontremoli, Geronimo La Russa e Jérôme D’Ambrosio, sono seguite due tavole rotonde moderate dal giornalista di Sky Sport F1 Carlo Vanzini. La prima ha visto in dialogo Peter Bayer, Ceo di Racing Bulls; Nicola Girotti, responsabile del design di prodotto di Pininfarina; e Roberto Grilli, direttore generale di Dz Engineering. La seconda ha visto a confronto Riccardo De Filippi, responsabile della divisione Motorsport di Marelli; Luis Garcia Abad, direttore del Gran Premio di Spagna di F1; Dario Marrafuschi, responsabile di Motosport di Pirelli: Alexandros Miotto Haristos, direttore delle operazioni di Racing Force Group. L’evento è stato arricchito da una mostra fotografica curata dalla Fondazione Dino Zoli ed un’area in cui sono stati esposti alcuni elementi simbolici dell’evento, tra cui la replica del trofeo del Gran Premio di Spagna, progettato da Pininfarina, e la tuta realizzata da Racing Force Group.

– Foto Ambasciata d’Italia a Madrid –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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