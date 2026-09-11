11 Settembre 2026

Ex Ilva, martedì riprende il confronto tra Governo e sindacati a Palazzo Chigi

Anna Gaia Cavallo 11 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il Governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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FONTE ITALPRESS

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