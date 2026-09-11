Ex Ilva, martedì riprende il confronto tra Governo e sindacati a Palazzo Chigi
ROMA (ITALPRESS) – Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il Governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS)
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FONTE ITALPRESS
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