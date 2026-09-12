12 Settembre 2026

Sudan, al-Burhan “Lo Stato è impegnato a dare esito al dialogo nazionale”

Anna Gaia Cavallo 12 Settembre 2026
Abdel-Fattah-al-Burhan.jpg

IPA49366169 – (240904) — BEIJING, Sept. 4, 2024 (Xinhua) — Chairman of Sudan’s Sovereignty Council Abdel Fattah Al-Burhan arrives at the Great Hall of the People for a welcome banquet in Beijing, capital of China, Sept. 4, 2024. Chinese President Xi Jinping and his wife Peng Liyuan hosted the banquet here on Wednesday to welcome international guests attending the 2024 Summit of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). (Xinhua/Jin Liangkuai) – Jin Liangkuai -//CHINENOUVELLE_08540230/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2409050936

KHARTOUM (SUDAN) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio sovrano di transizione del Sudan, generale Abdel Fattah al-Burhan, ha ribadito l’impegno dello Stato ad attuare quanto concordato nel corso del dialogo nazionale nell’interesse del popolo sudanese. Lo ha dichiarato, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa sudanese Suna, durante un incontro con una delegazione di giornalisti al Forum sui media a Khartoum.

Al-Burhan ha precisato che il dialogo nazionale coinvolge le forze politiche e civili e non quelle militari, con l’obiettivo di costruire uno Stato fondato sulla giustizia e sull’uguaglianza.

Riguardo alla proposta di embargo sulle armi che potrebbe essere sottoposta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al-Burhan ha affermato che non sarà approvata e non avrà alcun impatto sulle forze armate né sulla loro posizione sul campo. Ha inoltre ribadito che, al termine della guerra, nessuna milizia avrà un ruolo nello Stato sudanese.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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