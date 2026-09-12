12 Settembre 2026

Egitto, al-Sisi in India per il vertice dei Brics in programma il 12 e il 13 settembre

Anna Gaia Cavallo 12 Settembre 2026
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IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi si recherà oggi nella capitale indiana Nuova Delhi, alla guida della delegazione egiziana al 18° vertice dei BRICS, in programma il 12 e 13 settembre 2026 con il tema “Costruire resilienza, innovazione, cooperazione e sostenibilità”.

Secondo quanto riferito dal portavoce della Presidenza egiziana, Mohamed El-Shenawy, la partecipazione dell’Egitto al vertice avviene per il terzo anno consecutivo dall’ingresso del Paese nel gruppo, nel gennaio 2024.

Al-Sisi pronuncerà un discorso durante la sessione a porte chiuse dei leader dei BRICS il 12 settembre e interverrà inoltre alla sessione allargata del 13 settembre, alla presenza dei Paesi membri e dei partner.

A margine del vertice, il presidente egiziano terrà inoltre incontri bilaterali con alcuni leader dei Paesi BRICS e con alti rappresentanti di organizzazioni internazionali.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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