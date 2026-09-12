Corriere dello Sport: “Napoli, occasione Lang: cerca il riscatto dopo la tribuna in Champions”

Una nuova occasione per mettersi alle spalle l’esclusione contro l’Arsenal e riprendersi il Napoli. La sfida di domani contro il Bologna potrebbe diventare la partita di Noa Lang. L’olandese scalpita e, dopo la tribuna in Champions League per motivi disciplinari, spera di ritrovare immediatamente spazio nelle scelte di Massimiliano Allegri.

Come riferisce il Corriere dello Sport, l’infortunio di Alisson Santos apre una possibilità importante sulla corsia sinistra. Il brasiliano ha riportato contro l’Arsenal una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro e dovrà restare fermo per diverse settimane. Il rientro è previsto tra quattro o cinque settimane, con la sfida contro il Venezia del 17 ottobre nel mirino.

Lang si candida dal primo minuto

L’assenza di Alisson libera dunque una maglia nel ruolo naturale di Lang, quello di esterno sinistro offensivo. Una soluzione che Allegri sta valutando, anche se nello stesso ruolo può essere utilizzato Vergara, scelto proprio per sostituire il brasiliano durante la partita di Champions contro la formazione di Arteta.

Il Corriere dello Sport ricorda come Lang fosse invece indisponibile per quella gara per una scelta disciplinare. L’olandese aveva avuto un comportamento poco gradito ad Allegri e la conseguenza era stata l’esclusione dalla partita, seguita dalla tribuna accanto a Manna.

Il caso, però, è stato chiuso rapidamente. Lang ha presentato immediatamente le proprie scuse all’allenatore, ai compagni e al club, anche se ormai la decisione relativa alla Champions era stata presa. Alla ripresa degli allenamenti è tornato regolarmente a lavorare con il gruppo.

Voglia di riscatto

Adesso l’ex Psv vuole rispondere soprattutto sul terreno di gioco. Secondo il Corriere dello Sport, Lang considera la partita contro il Bologna una possibilità per mostrare le proprie qualità e archiviare definitivamente quanto accaduto nei giorni precedenti.

L’allenamento di oggi potrà fornire ulteriori indicazioni sulle intenzioni di Allegri e soprattutto sulla scelta del sostituto di Alisson. Lang è in corsa per partire dall’inizio, ma resta aperta anche l’ipotesi di un suo utilizzo a gara in corso.

L’olandese arriva dal prestito al Galatasaray, con cui ha conquistato il titolo nazionale, il terzo consecutivo dopo i due precedentemente vinti con il Psv. In questa stagione ha collezionato due presenze in campionato, entrambe entrando dalla panchina contro Genoa e Como, per un totale di ottanta minuti. Contro l’Inter a San Siro, invece, era rimasto tra le riserve.

Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, contro il Bologna arriverà una nuova opportunità. Resta soltanto da capire se Allegri deciderà di concedergliela fin dal primo minuto oppure a partita in corso. Per Lang, in ogni caso, è già tempo di ripartire.