Il Mattino di Napoli: “Allegri vuole un altro Napoli entro novembre. Bologna come una finale”

«Da domani si volta pagina». Massimiliano Allegri lo aveva annunciato mercoledì sera e ieri, alla ripresa dei lavori a Castel Volturno, il Napoli ha provato subito a lasciarsi alle spalle il momento negativo. Come racconta Il Mattino di Napoli, il tecnico non intende permettere che le ultime sconfitte trascinino il gruppo nello sconforto: dalla squadra ha ricevuto segnali importanti, prima a Milano e poi in Champions, ma adesso servono soprattutto i risultati.

Il primo appuntamento è quello di domenica contro il Bologna. Una partita che, per Allegri, assume già il peso di uno snodo fondamentale. «Sarà come una finale», ha spiegato Mathias Olivera a Tnt dopo la gara di Champions, aggiungendo: «Sono certo che sapremo invertire la rotta». Una convinzione che, secondo quanto riferisce Il Mattino di Napoli, rappresenta il pensiero dell’intero spogliatoio. Vincere servirebbe anche a ricucire le distanze con le Curve, dopo lo “sciopero” a tempo determinato del tifo visto in Champions e che potrebbe ripetersi contro il Bologna.

Allegri fissa la scadenza: due mesi per cambiare

Il tecnico, però, guarda anche oltre la prossima partita. Allegri ha ribadito ai suoi calciatori che la prestazione offerta mercoledì, soprattutto sotto il profilo della solidità, rappresenta la strada da seguire. Il Mattino di Napoli sottolinea come Max abbia indicato anche una precisa scadenza: la sosta di novembre. Entro due mesi vuole vedere un Napoli differente, con un’altra posizione in classifica e soprattutto con un atteggiamento diverso sul terreno di gioco.

In questo percorso rientra anche la gestione di Noa Lang. Durante la rifinitura di martedì l’olandese era in corsa con Alisson Santos per una maglia da titolare contro l’Arsenal, ma le indicazioni portavano verso il brasiliano. Il nervosismo è poi sfociato prima in un confronto acceso con alcuni compagni e successivamente anche con Allegri, determinando l’esclusione.

Adesso, però, lo scenario è cambiato. L’infortunio di Alisson Santos e l’assenza di Giovane possono restituire spazio a Lang nelle partite contro Bologna e Fiorentina. Sarà Allegri, tra oggi e domani, a stabilire se concedergli il definitivo “perdono”. Una decisione che dovrà tenere conto anche della crescita di condizione di David Neres.

Infermeria: Anguissa torna in gruppo

Restano poi da valutare le condizioni degli indisponibili. Come riporta ancora Il Mattino di Napoli, gli esami hanno confermato per Alisson Santos una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro: il brasiliano salterà le prossime partite e dovrebbe rientrare dopo la sosta di ottobre.

Meno grave il problema di Alex Meret, alle prese con una lesione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Il portiere potrebbe anche stringere i denti, ma il Napoli non intende correre rischi e può affidarsi a Milinkovic-Savic, protagonista di una buona prova in Champions.

La notizia positiva arriva invece da Frank Zambo Anguissa, tornato ad allenarsi e candidato al rientro contro il Bologna, anche se non ancora al cento per cento. Restano invece fermi Giovane, Buongiorno, Marianucci e McTominay. Per Allegri, dunque, la missione è già cominciata: ritrovare la vittoria domenica e costruire, da qui alla sosta di novembre, un Napoli capace davvero di voltare pagina.