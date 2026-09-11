11 Settembre 2026

Precipita da un’altezza di nove metri mentre lavora in un oleificio a Barletta, muore un operaio 34enne

Anna Gaia Cavallo 11 Settembre 2026
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BARLETTA (ITALPRESS) – È morto nella tarda serata di ieri l’operaio di 34 anni precipitato da un’altezza di nove metri mentre era a lavoro in un oleificio di via Foggia, a Barletta.

L’uomo era arrivato in condizioni critiche al Pronto soccorso dell’ospedale della città per poi essere trasferito al Bonomo di Andria dove è poi deceduto nel reparto di rianimazione.

Il 34enne, originario di Barletta, secondo quanto emerso dai rilievi dei carabinieri e dei tecnici dello Spesal della Asl Bat, era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. Sequestrata l’area.

-Foto di repertorio IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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