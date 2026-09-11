Corriere dello Sport: «Napoli, sorpresa Anguissa: può rientrare contro il Bologna. Meret fuori venti giorni, Alisson almeno un mese»

Una buona notizia e due stop pesanti per Massimiliano Allegri. Frank Zambo Anguissa ha già superato il problema all’adduttore che lo aveva costretto a saltare la sfida di Champions contro l’Arsenal e si candida al rientro domenica contro il Bologna. Diversa, invece, la situazione di Alex Meret e Alisson Santos: gli esami hanno evidenziato due lesioni muscolari che li terranno lontani dal campo rispettivamente per una ventina di giorni e per almeno quattro settimane.

Anguissa recupera e punta il Bologna

La sorpresa arriva da Anguissa. Il centrocampista ha smaltito rapidamente il fastidio all’adduttore e può tornare a disposizione già per la prossima partita al Maradona.

La sua presenza riapre anche le scelte a centrocampo. Anguissa potrebbe infatti contendere una maglia a Gilmour e Lobotka, all’interno di un sistema che può continuare a oscillare tra una mediana a due e una linea a tre.

Davanti resta centrale il ruolo di De Bruyne, libero di muoversi negli spazi e di sostenere Hojlund. Sono soprattutto KDB e il centravanti danese le principali speranze offensive del Napoli in questa fase complicata.

Meret, lesione all’adduttore: stop di venti giorni

Le notizie negative arrivano invece dagli esami sostenuti al Pineta Grande Hospital dopo i problemi accusati contro l’Arsenal.

Per Meret è stata riscontrata una lesione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia sinistra.

Il portiere dovrebbe restare fermo per circa venti giorni e tornare direttamente dopo la sosta. Una tempistica che, con ogni probabilità, lo costringerà anche a saltare gli impegni della Nazionale in Nations League, in occasione del debutto della seconda era Mancini.

Alisson Santos, stop più lungo

Più serio il problema di Alisson Santos. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro.

Per l’esterno si prospettano almeno quattro settimane di stop, con la possibilità che il recupero richieda cinque settimane. La trasferta di Venezia del 17 ottobre viene indicata come un possibile obiettivo per il rientro.

Due assenze che si aggiungono agli imprevisti con cui Allegri sta facendo i conti in un momento già segnato dai risultati negativi.

Milinkovic-Savic titolare contro il Bologna

È ancora presto per definire la formazione che affronterà il Bologna, ma una scelta è praticamente obbligata: Milinkovic-Savic giocherà per la prima volta da titolare al posto dell’infortunato Meret.

Allegri potrebbe inoltre confermare il 4-2-3-1 utilizzato contro l’Arsenal, con De Bruyne in posizione avanzata e Hojlund riferimento offensivo.

Sulla trequarti potrebbe invece aprirsi un ballottaggio tra Lang e Vergara, mentre il recupero di Anguissa offre al tecnico una possibilità importante per ridisegnare il centrocampo.

Dopo gli ultimi imprevisti, almeno una buona notizia è arrivata: Anguissa è di nuovo in corsa e domenica potrebbe già riprendersi un posto nel Napoli.