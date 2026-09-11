11 Settembre 2026

Corriere dello Sport: «Napoli, sorpresa Anguissa: può rientrare contro il Bologna. Meret fuori venti giorni, Alisson almeno un mese»

redazione 11 Settembre 2026
4a46474245

Una buona notizia e due stop pesanti per Massimiliano Allegri. Frank Zambo Anguissa ha già superato il problema all’adduttore che lo aveva costretto a saltare la sfida di Champions contro l’Arsenal e si candida al rientro domenica contro il Bologna. Diversa, invece, la situazione di Alex Meret e Alisson Santos: gli esami hanno evidenziato due lesioni muscolari che li terranno lontani dal campo rispettivamente per una ventina di giorni e per almeno quattro settimane.

Anguissa recupera e punta il Bologna

La sorpresa arriva da Anguissa. Il centrocampista ha smaltito rapidamente il fastidio all’adduttore e può tornare a disposizione già per la prossima partita al Maradona.

La sua presenza riapre anche le scelte a centrocampo. Anguissa potrebbe infatti contendere una maglia a Gilmour e Lobotka, all’interno di un sistema che può continuare a oscillare tra una mediana a due e una linea a tre.

Davanti resta centrale il ruolo di De Bruyne, libero di muoversi negli spazi e di sostenere Hojlund. Sono soprattutto KDB e il centravanti danese le principali speranze offensive del Napoli in questa fase complicata.

Meret, lesione all’adduttore: stop di venti giorni

Le notizie negative arrivano invece dagli esami sostenuti al Pineta Grande Hospital dopo i problemi accusati contro l’Arsenal.

Per Meret è stata riscontrata una lesione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia sinistra.

Il portiere dovrebbe restare fermo per circa venti giorni e tornare direttamente dopo la sosta. Una tempistica che, con ogni probabilità, lo costringerà anche a saltare gli impegni della Nazionale in Nations League, in occasione del debutto della seconda era Mancini.

Alisson Santos, stop più lungo

Più serio il problema di Alisson Santos. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro.

Per l’esterno si prospettano almeno quattro settimane di stop, con la possibilità che il recupero richieda cinque settimane. La trasferta di Venezia del 17 ottobre viene indicata come un possibile obiettivo per il rientro.

Due assenze che si aggiungono agli imprevisti con cui Allegri sta facendo i conti in un momento già segnato dai risultati negativi.

Milinkovic-Savic titolare contro il Bologna

È ancora presto per definire la formazione che affronterà il Bologna, ma una scelta è praticamente obbligata: Milinkovic-Savic giocherà per la prima volta da titolare al posto dell’infortunato Meret.

Allegri potrebbe inoltre confermare il 4-2-3-1 utilizzato contro l’Arsenal, con De Bruyne in posizione avanzata e Hojlund riferimento offensivo.

Sulla trequarti potrebbe invece aprirsi un ballottaggio tra Lang e Vergara, mentre il recupero di Anguissa offre al tecnico una possibilità importante per ridisegnare il centrocampo.

Dopo gli ultimi imprevisti, almeno una buona notizia è arrivata: Anguissa è di nuovo in corsa e domenica potrebbe già riprendersi un posto nel Napoli.

Altro

Screenshot 2026-09-10 090555

Repubblica Napoli: «Corbo: “Il Napoli si rianima in Europa. De Bruyne può essere la chiave per riaprire i giochi”»

redazione 10 Settembre 2026
cebf41c896

Corriere dello Sport: «Napoli, Lang escluso per motivi disciplinari. Allegri: “Ha chiesto scusa, storia chiusa”. Alisson si ferma»

redazione 10 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-09 105305

Il Mattino: «Viviano: “De Bruyne imprescindibile contro l’Arsenal. McTominay? La sua assenza pesa sempre”»

redazione 9 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-09 092416

Gazzetta dello Sport: «Behrami: “Napoli, contro l’Arsenal attacca alle spalle di Rice. De Bruyne può fare male, ma l’uomo chiave è Lobotka”»

redazione 9 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-09 090454

Repubblica: «McTominay, intervento perfettamente riuscito. Il Napoli spera di riaverlo entro un mese, rinnovo ancora in salita»

redazione 9 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-08 105433

Il Mattino: «Napoli-Arsenal, Allegri si aggrappa a De Bruyne e Lang. Anguissa favorito su Gilmour, Alisson verso la panchina»

redazione 8 Settembre 2026

Ultimissime

IPA_Agency_Gaza-250518-2.webp

Media “Israele ha ucciso 4 palestinesi al di fuori delle aree di dispiegamento a nord di Gaza”

Anna Gaia Cavallo 11 Settembre 2026
4a46474245

Corriere dello Sport: «Napoli, sorpresa Anguissa: può rientrare contro il Bologna. Meret fuori venti giorni, Alisson almeno un mese»

redazione 11 Settembre 2026
f00eb47a66

Corriere dello Sport: «Napoli, Favasuli è la nuova risorsa di Allegri: dalla Serie B alla Champions in 103 giorni»

redazione 11 Settembre 2026
0dfb6406cb

Corriere dello Sport: «Napoli, il mercato presenta il conto. Mandarini: “L’unica grande a non migliorare, Allegri perde anche i gol”»

redazione 11 Settembre 2026
Houthi.jpg

Yemen, gli Houthi raggiungono le isole Hanish nel Mar Rosso

Anna Gaia Cavallo 11 Settembre 2026