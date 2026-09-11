Media “Israele ha ucciso 4 palestinesi al di fuori delle aree di dispiegamento a nord di Gaza”
ROMA (ITALPRESS) – Quattro palestinesi sono stati uccisi e altri feriti da colpi d’arma da fuoco israeliani al di fuori delle aree di dispiegamento israeliano a nord di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera citando una fonte medica.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS)
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FONTE ITALPRESS
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