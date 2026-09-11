11 Settembre 2026

Media “Israele ha ucciso 4 palestinesi al di fuori delle aree di dispiegamento a nord di Gaza”

Anna Gaia Cavallo 11 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Quattro palestinesi sono stati uccisi e altri feriti da colpi d’arma da fuoco israeliani al di fuori delle aree di dispiegamento israeliano a nord di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera citando una fonte medica.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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FONTE ITALPRESS

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