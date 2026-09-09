Repubblica: «McTominay, intervento perfettamente riuscito. Il Napoli spera di riaverlo entro un mese, rinnovo ancora in salita»

Tutto è andato secondo i programmi per Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli si è sottoposto alla procedura di ablazione necessaria per correggere la lieve aritmia benigna e l’intervento è perfettamente riuscito. Adesso comincia il percorso verso il ritorno in campo, con il club che spera di recuperare lo scozzese dopo la sosta e possibilmente nell’arco di circa un mese.

A darne notizia è Repubblica, riprendendo il comunicato ufficiale del Napoli. McTominay era volato in Inghilterra la scorsa settimana, subito dopo il Gran Galà del calcio, trascorrendo alcuni giorni insieme alla famiglia prima dell’operazione.

Napoli: «Intervento perfettamente riuscito»

Il club ha comunicato l’esito positivo della procedura attraverso una nota ufficiale.

«L’intervento, effettuato presso lo Spire Manchester Hospital, è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti».

Secondo quanto riportato da Repubblica, il centrocampista seguirà una terapia farmacologica per quindici giorni e successivamente potrà cominciare gradualmente a lavorare.

Per stabilire con maggiore precisione i tempi del ritorno bisognerà comunque attendere l’evoluzione delle sue condizioni.

Il Napoli spera di riaverlo entro un mese

L’obiettivo del Napoli è recuperare McTominay dopo la sosta. Non a caso, l’intervento è stato programmato in questo momento anche considerando il calendario di ottobre, quando la squadra di Allegri dovrà affrontare nove partite.

L’auspicio, riferisce Repubblica, è quello di rivedere lo scozzese a disposizione nell’arco di circa un mese.

Nel pezzo viene ricordato il precedente di Stephan Lichtsteiner, che nel 2015 affrontò lo stesso problema e riuscì a tornare in campo dopo 31 giorni. Il Napoli spera che anche per McTominay il percorso possa svilupparsi secondo tempistiche simili.

McTominay fondamentale per Allegri

L’assenza dello scozzese pesa soprattutto per le sue caratteristiche. McTominay viene descritto da Repubblica come un centrocampista box to box unico nell’organico azzurro, capace di abbinare grande presenza fisica a una notevole propensione offensiva.

Nel Napoli ha trovato continuità anche sotto porta, chiudendo due campionati consecutivi in doppia cifra: 12 reti nella stagione del quarto scudetto e altre dieci nel successivo campionato di Serie A.

Numeri che spiegano perché Allegri attenda con particolare interesse il suo recupero.

Rinnovo McTominay, resta la distanza

Parallelamente resta aperto il tema contrattuale. L’attuale accordo scadrà nel 2028 e i tifosi attendono il rinnovo, ma la trattativa viene descritta come complessa.

Secondo Repubblica, esiste ancora distanza tra la richiesta di McTominay, indicata in oltre sette milioni di euro, e le intenzioni del Napoli.

Il dialogo, comunque, continua. Giovanni Manna aveva spiegato la posizione del club prima della partita contro l’Inter: «Ne stiamo parlando, ci siamo visti, è un giocatore importante. Vogliamo provare a fare il rinnovo, è anche l’intenzione di Scott ma dobbiamo far coincidere le cose. Non è semplice, ma ci stiamo provando».

McTominay: «Non so se rinnoverò»

Lo stesso giocatore aveva affrontato l’argomento durante il Gran Galà del calcio, senza però sbilanciarsi sul proprio futuro.

«Il contratto? Non so se rinnoverò, ora non è importante».

E in questo momento, inevitabilmente, ogni discorso contrattuale passa in secondo piano. Repubblica sottolinea come la priorità assoluta sia il ritorno in campo: l’intervento è riuscito e il conto alla rovescia per rivedere McTominay con il Napoli è già cominciato.