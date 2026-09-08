Il Mattino: «Napoli-Arsenal, Allegri si aggrappa a De Bruyne e Lang. Anguissa favorito su Gilmour, Alisson verso la panchina»

Massimiliano Allegri cerca la reazione del Napoli e per la notte di Champions contro l’Arsenal è pronto ad affidarsi a De Bruyne, probabilmente a Lang e all’orgoglio della vecchia guardia. Come scrive Pino Taormina su Il Mattino, la sfida arriva in un momento delicato, dopo le sconfitte contro Como e Inter, ma il tecnico non vuole vedere una squadra intimorita dai campioni d’Inghilterra: pretende carattere, sacrificio e qualità.

Una vittoria potrebbe cambiare immediatamente l’atmosfera e restituire fiducia agli azzurri. Intanto si delineano le possibili scelte: Lang appare favorito su Alisson Santos, mentre a centrocampo Anguissa resta davanti a Gilmour. In difesa, invece, si va verso la conferma della coppia Marin-Rrahmani.

De Laurentiis rassicura Allegri: nessuna crisi

Nonostante due sconfitte nelle prime tre giornate, Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto sapere ad Allegri di non essere preoccupato.

Secondo Pino Taormina su Il Mattino, il presidente ritiene necessario avere pazienza e considera la fine di ottobre il periodo nel quale potrà realmente cominciare a essere valutata la stagione del Napoli.

Nessun vertice d’emergenza, quindi, e nessuna messa in discussione della gestione di Allegri. Anche il problema di McTominay, atteso oggi dall’intervento in Inghilterra, non avrebbe modificato questa linea.

Lo stesso tecnico avrebbe spiegato a De Laurentiis di essere convinto che la squadra possieda gli uomini e le qualità necessarie per rialzarsi.

Olivera può avere una nuova occasione

La partita contro l’Arsenal potrebbe rappresentare anche una possibilità di riscatto per Olivera, protagonista in negativo nella sconfitta contro il Como.

Più limitati, invece, i margini di cambiamento al centro della difesa. Il Mattino riferisce che né Beukema né Badiashile sarebbero pronti per partire dal primo minuto.

La soluzione dovrebbe quindi essere ancora Marin-Rrahmani, anche se già dalla successiva partita di campionato potrebbero arrivare novità.

Arsenal primo bivio della stagione

Allegri non condivide il clima di forte negatività che circonda il Napoli. Il tecnico vede le difficoltà, ma non le considera insormontabili.

La partita con l’Arsenal assume comunque un peso rilevante. Un’altra sconfitta allungherebbe la serie negativa proprio all’inizio del nuovo ciclo.

Per Pino Taormina su Il Mattino, pur non potendo essere considerata decisiva, la sfida europea assume già i contorni di un primo bivio: da una parte la possibilità della riscossa, dall’altra il rischio di approfondire ulteriormente il momento negativo.

Lang favorito su Alisson, Politano confermato

Allegri mantiene il massimo riserbo sulla formazione. Nell’allenamento di ieri non sono arrivate vere indicazioni tattiche: lavoro tra corse e conclusioni in porta, senza prove sufficientemente esplicite per definire l’undici.

Le indicazioni raccolte da Il Mattino portano comunque verso il 4-3-3, con Lang favorito su Alisson Santos e Politano verso la conferma.

De Bruyne rappresenta un altro punto sul quale Allegri dovrebbe puntare per aggiungere qualità a una partita che richiederà una prestazione di altissimo livello.

Anguissa resta favorito su Gilmour

Il vero dubbio riguarda il centrocampo. Anguissa rimane favorito per una maglia da titolare, ma Gilmour rappresenta un’alternativa concreta.

Sul camerunese pesa inevitabilmente l’enorme occasione fallita nel finale contro l’Inter. Secondo il dato riportato da Pino Taormina su Il Mattino, quella conclusione aveva un valore di 0,93 Expected Goals, cioè una probabilità statistica del 93% di trasformarsi in rete.

Un errore difficile da dimenticare, arrivato in una fase decisiva della partita di San Siro. Nonostante questo, Anguissa dovrebbe ricevere ancora fiducia contro l’Arsenal.

Gilmour resta un’opzione, seppur con caratteristiche profondamente differenti.

Allegri chiede una risposta al suo Napoli

Il tecnico ha analizzato anche i dati atletici della sfida contro l’Inter e vede una squadra in miglioramento sotto il profilo fisico. Adesso, però, servono anche i risultati per recuperare fiducia.

Allegri conosce il peso delle notti di Champions e non vuole eliminare completamente la pressione: in appuntamenti di questo livello può diventare una spinta.

Al Maradona sono previsti non più di 45mila spettatori, compresi circa 1.500 tifosi provenienti da Londra. Davanti al proprio pubblico, il Napoli avrà l’occasione di interrompere immediatamente la serie negativa. E, secondo Il Mattino, Allegri è pronto a giocarsi la carta De Bruyne e a chiedere alla squadra una risposta soprattutto sul piano del carattere.