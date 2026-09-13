13 Settembre 2026

Geronimo La Russa “Antonelli continua a scrivere la storia”

redazione 13 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “L’ottava vittoria stagionale di Antonelli sul nuovo tracciato del Madring è l’ennesima pagina di storia per l’automobilismo tricolore. Dopo il trionfo di Monza, davanti al pubblico di casa, Kimi si ripete su una pista difficilissima, la 78^ ad ospitare un GP di Formula 1, gestendo la corsa con una maturità incredibile per un ragazzo di 20 anni. Ancora una volta, il pilota italiano si impone in una gara che conferma il suo ruolo di fuoriclasse, consolidando ulteriormente il suo primato in classifica mondiale”. Così il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, commenta l’esito del Gran Premio di Madrid. “Questo ennesimo successo – aggiunge il presidente della Federazione sportiva dell’automobilismo – ci rende orgogliosi. Perché quando vince un italiano in F1, vince l’Italia che ama i motori, che crede nella tecnologia, nella competenza e nel coraggio”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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