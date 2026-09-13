Pentathlon moderno, Annachiara Allara nuova campionessa europea Under 19

ROMA (ITALPRESS) – Annachiara Allara (Junior Asti) è la nuova campionessa europea Under 19 di pentathlon moderno. La giovane pentatleta astigiana, classe 2009, campionessa italiana Junior e Under 19, e già oro continentale Under 17 nel 2024 e nel 2025, si conferma sul tetto d’Europa (per la prima volta nella categoria Under 19), al termine di una bellissima finale a Caldas Da Rainha, in Portogallo. Allara è stata protagonista di una grande prova nel laser run (prima in 11’47″45), nel quale, partita sesta a 25 secondi dalla prima, ha costruito la sua rimonta con grinta e concentrazione chiudendo con 1462. Argento per la svizzera Leah Kocher (1458), bronzo per la lituana Guste Peciulyte (1442). Ventinovesimo posto per un’altra piemontese, Sara Beggio (P.M.Torino), che ha concluso con 1343 punti. “Non ho parole per descrivere quello che provo ma sono veramente grata, grata del percorso che sto facendo e di questo bellissimo regalo che non mi aspettavo, e non potrei essere più felice di così – ha detto l’azzurrina a caldo, dopo la vittoria – Non ho davvero parole ma sono tanto, tanto felice”.

“Questa è stata una stagione molto impegnativa, partita con la World Cup che mi ha dato l’opportunità di confrontarmi con l’élite Senior, poi gli Europei e i Mondiali Junior che sono state due bellissime esperienze, nelle quali ho visto i miei progressi, e poi il Mondiale Under 19 a Madrid che mi ha fatto molto male, ma questa gara ripaga tutto. Per il futuro l’obiettivo è diventare sempre più forte – ha concluso – Ringrazio il mio staff, tutte le persone che mi hanno aiutato e supportato durante tutta la preparazione estiva, davvero non posso essere più grata di così”. Nella classifica a squadre vittoria per l’Ungheria, davanti a Germania e Bielorussia. Ottave le azzurre (Allara-Beggio-Pellegrini).

– foto Ufficio Stampa Fipm –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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