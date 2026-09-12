12 Settembre 2026

Vuelta, Landa vince per distacco la penultima tappa. Mas blinda la maglia rossa

redazione 12 Settembre 2026
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COLLADO DEL ALGUACIL (SPAGNA) (ITALPRESS) – Con un’azione nel finale, il basco Mikel Landa (Soudal-QuickSteo) vince per distacco la ventesima e penultima tappa della Vuelta a Espana 2026, la La Calahorra-Collado del Alguacil di 187 chilometri.

Seconda piazza per il norvegese Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) con un ritardo di 47″, terzo il belga Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) a 1’27”; nono e decimo posto per gli italiani Walter Calzini (Pinarello-Q36.5) e Lorenzo Fortunato (XDS Astana).

Una tappa piena di sorprese, tra attacchi e sfuriate, con il gruppo frazionato già a cento chilometri dall’arrivo. Nel finale sono rimasti in tre a giocarsi la vittoria, ma Landa è riuscito a staccare la concorrenza trovando il suo 17esimo successo tra i professionisti.

In gestione lo scalatore spagnolo e maglia rossa Enric Mas (Movistar), che nel finale è riuscito a guadagnare qualche secondo sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe): domani a Granada, per il maiorchino, l’ultima fatica per consolidare la sua prima affermazione in carriera alla Vuelta.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Mikel Landa (Esp) Soudal Quick-Step in 4h58’01”2. Tobias Johannessen (Nor) Uno-X Mobility a 47″3. Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Premier Tech a 1’27”4. Pau Miquel Delgado (Esp) a 3’00”5. Urko Berrade Fernandez (Esp) a 4’12”6. Jan Hirt (Cze) a 4’18”7. Jorgen Nordhagen (Nor) a 4’35”8. Sepp Kuss (Usa) s.t.9. Walter Calzoni (Ita) a 4’48”10. Lorenzo Fortunato (Ita) a 4’53”

LE CLASSIFICHE GENERALI

Classifica generale (Maglia Rossa):1. Enric Mas (Esp) Movistar in 70h56’58”2. Primoz Roglic (Slo) Red Bull-Bora a 2’15”3. Felix Gall (Aut) Decathlon CMA CGM a 2’44”4. Richard Carapaz (Ecu) a 6’54”5. Sepp Kuss (Usa) a 8’45”6. Oscar Onley (Gbr) a 9’28”7. Jakob Omrzel (Slo) a 10’38”8. Clément Berthet (Fra) a 11’41”9. Cristian Rodriguez (Esp) a 11’59”10. Harold Tejada (Col) a 14’40”

Classifica a punti (Maglia Verde):1. Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike 326 punti2. Matthew Brennan (Gbr) Visma-Lease a Bike 2393. Alessandro Romele (Ita) XDS Astana 171

Classifica migliore scalatore (Maglia a Pois):1. Santiago Buitrago (Col) Bahrain-Victorious 78 punti2. Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike 623. Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility 36

Classifica miglior giovane (Maglia Bianca):1. Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos in 71h06’26”2. Jakob Omrzel (Slo) Bahrain-Victorious a 1’10”3. Leo Bisiaux (Fra) Decathlon CMA CGM a 17’24”

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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