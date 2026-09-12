12 Settembre 2026

MotoGp, Bezzecchi in pole a Misano davanti a Marc Marquez

redazione 12 Settembre 2026
Bezzecchi-1.jpg

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi su Aprilia partirà dalla pole position in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. L’azzurro scende sotto il muro dell’1’30” e si prende la prima casella tagliando il traguardo in 1’29″982. Preceduti Marc Marquez (Ducati), secondo a 0″198, e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), terzo a 0″368. Apre la seconda fila Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), che precede il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia) e Luca Marini (Honda). Seguono Pedro Acosta (Ktm), Franco Morbidelli (Ducati VR46), Alex Marquez (Ducati Gresini), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Johann Zarco (Honda LCR) e Pol Espargaro (Ktm Tech3).

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’29″982 alla velocità media di 169.29 km/h2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’30″1803. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’30″350

2^ fila4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’30″3865. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’30″5696. Luca Marini (Ita) Honda in 1’30″609

3^ fila7. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’30″6408. Franco Morbidelli (Ita) Ducati in 1’30″6439. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’30″696

4^ fila10. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’30″85311. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’30″88712. Pol Espargaro (Esp) Ktm in 1’31″180

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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