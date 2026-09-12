12 Settembre 2026

Rinviato a ottobre il prossimo round di negoziati Israele-Libano a Roma

Anna Gaia Cavallo 12 Settembre 2026
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BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – Un funzionario statunitense ha dichiarato che il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano, previsto a Roma, è stato rinviato a ottobre. Lo riferiscono i media libanesi. Il funzionario, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha affermato che, sebbene i colloqui non si terranno come previsto a settembre, gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno al Dipartimento di Stato a Washington la prossima settimana “per discutere degli sviluppi in corso e continuare ad attuare” l’accordo quadro raggiunto a giugno.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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