12 Settembre 2026

Pistola da guerra e hashish in casa, 33enne arrestato nel Napoletano

Anna Gaia Cavallo 12 Settembre 2026
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NAPOLI (ITALPRESS) – Era ai domiciliari, ma per il Tribunale di Sorveglianza la misura non era più adeguata. Un 33enne di Roccarainola, in provincia di Napoli, è stato trasferito in carcere dopo le violazioni riscontrate dai Carabinieri della locale Stazione durante i controlli nella sua abitazione. In occasione della notifica del nuovo provvedimento, i militari hanno perquisito la casa con il supporto di due unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Sarno.

Il controllo ha portato al sequestro di 130 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e una pistola Mauser modello 712 calibro 7,63, in grado di sparare a raffica e ritenuta un’arma da guerra. Sequestrate anche 22 munizioni calibro 7,65. Il 33enne, già destinato al carcere di Secondigliano, dovrà ora rispondere anche di detenzione illegale di arma e di droga finalizzata allo spaccio.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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