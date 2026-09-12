12 Settembre 2026

Isole Tremiti, al via le Summer School delle Università pugliesi

Anna Gaia Cavallo 12 Settembre 2026
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BARI (ITALPRESS) – Entra nel vivo il grande progetto di alta formazione “Arcipelago delle Diomedee”, che a partire da domani 13 settembre trasformerà le Isole Tremiti in un laboratorio di cultura e di dibattito internazionale grazie a quattro Summer School su Europa, Memoria ed Energia frutto della collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia, il Comune delle Isole Tremiti e le Università pubbliche pugliesi.

L’iniziativa è promossa e finanziata dalla Regione Puglia in attuazione della Legge Regionale n. 17/2023 che riconosce le Isole Tremiti come luogo simbolo di libertà, cultura e integrazione europea. È all’interno di questo perimetro che nasce il programma “Arcipelago delle Diomedee”: quattro Summer School fondate su un modello innovativo che valorizza l’apprendimento esperienziale, la didattica interdisciplinare e il coinvolgimento diretto degli studenti, con la partecipazione di docenti, ricercatori e relatori di rilievo nazionale e internazionale.

In questo contesto, il territorio non sarà soltanto lo scenario delle attività didattiche, ma diventerà parte integrante dell’esperienza educativa: un vero e proprio “laboratorio a cielo aperto” nel quale storia, cultura, ambiente, architettura e ricerca potranno incontrarsi e dialogare.

I percorsi formativi si svilupperanno intorno ai temi dell’Europa, della Memoria e dell’Energia con una prima fase in programma dal 13 al 18 settembre e una seconda che si completerà nella primavera del 2027. La prima Summer School a partire sarà quella organizzata dall’Università di Foggia e dall’Università degli Studi di Bari, in programma da domani 13 settembre al 16 settembre. Un percorso interdisciplinare che, attraverso approcci e linguaggi differenti, nasce con l’obiettivo di promuovere una riflessione comune sull’Europa di ieri e di oggi.

Da una parte, il percorso promosso dall’Università degli Studi di Bari intreccerà arti performative, momenti seminariali e tavole rotonde, per stimolare una riflessione sulla crisi delle democrazie, sul ruolo della partecipazione e sul valore di una cittadinanza attiva e consapevole.

Dall’altra, l’Università di Foggia proporrà un percorso di approfondimento dedicato al sistema europeo contemporaneo, analizzato attraverso la lente della ricerca e delle politiche europee a sostegno dello sviluppo delle carriere dei ricercatori.

Si svolgerà dal 14 al 18 settembre, invece, la Summer School “Ab Insula”, curata dal Politecnico di Bari e dedicata al tema dell’abitare, declinato nel recupero della memoria storico-culturale dei luoghi.

Il percorso proporrà infatti un’esperienza di didattica, ricerca e sperimentazione progettuale finalizzata a esplorare nuovi rapporti tra dimensione collettiva e privata e a definire possibili modelli di housing, condivisione di funzioni e servizi e nuove forme di relazione, compatibili con il contesto storico-culturale e paesaggistico delle isole e nel rispetto delle caratteristiche dell’architettura tradizionale.Le altre due Summer School si svolgeranno nella primavera del 2027.

L’assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia, Silvia Miglietta, sottolinea che “le quattro Scuole estive in programma alle Tremiti sono il risultato di una collaborazione consolidata tra Regione Puglia, Comune e Università pugliesi. L’aspetto più qualificante di questa esperienza è la comune volontà di utilizzare gli strumenti della conoscenza per dare nuove energie a questo luogo e alla sua comunità di persone. Le Tremiti, uniche isole italiane abitate dell’Adriatico, sono infatti al centro di un progetto di valorizzazione che punta a renderle un centro di produzione e condivisione di cultura. È in questa direzione che vanno i percorsi formativi programmati dalle Università pugliesi che spazieranno tra tematiche di grande attualità, dall’europeismo in crisi alle nuove forme dell’abitare: temi su cui abbiamo bisogno di riflettere per costruire le bussole del nostro futuro”.

-Foto Locandina-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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