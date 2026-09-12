F1, pole di Norris a Madrid davanti ad Antonelli. Hamilton 4°, Leclerc 5°
MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lampo di Lando Norris nel Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1. Il britannico della McLaren, dopo essere rimasto in ombra per buona parte del weekend, conquista una splendida pole position fermando il cronometro sull’1’31″824.
Il bolognese della Mercedes e leader della classifica piloti, Andrea Kimi Antonelli, viene beffato per appena 0″011 e deve accontentarsi del secondo posto davanti all’olandese Max Verstappen (Red Bull), che chiude terzo a 0″140.
Il britannico Lewis Hamilton, dopo aver accarezzato il sogno della prima pole in Rosso, è quarto a +0″189, mentre l’altra Ferrari del monegasco Charles Leclerc ottiene una quinta casella (+0″195). Duro colpo in ottica Mondiale per il britannico George Russell (Mercedes), che sarà costretto a scattare dalla sesta posizione e ad inseguire il compagno di squadra Antonelli.
Completano la top 10 di giornata Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Red Bull), Franco Colapinto (Alpine) e Arvid Lindblad (Racing Bulls).
Domani, domenica, l’appuntamento con la gara è alle ore 15.
LA GRIGLIA DI PARTENZA
1a fila1. Lando Norris (Gbr) McLaren in 1’31″8242. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’31″835
2a fila3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’31″9644. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’32″013
3a fila5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’32″0196. George Russell (Gbr) Mercedes 1’32″149
4a fila7. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’32″2948. Liam Lawson (Nzl) Red Bull 1’32″316
5a fila9. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1’32″90310. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’33″041
6a fila11. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1’33″22312. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1’33″388
7a fila13. Esteban Ocon (Fra) Haas 1’33″66714. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’33″753
8a fila15. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1’34″08416. Alexander Albon (Tha) Williams 1’35″532
9a fila17. Carlos Sainz (Esp) Williams 1’35″31218. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1’35″388
10a fila19. Sergio Perez (Mex) Cadillac 1’35″91320. Valtteri Bottas (Fin) Cadillac 1’38″011
11a fila21. Oliver Bearman (Gbr) Haas no time22. Lance Stroll (Can) Aston Martin no time
-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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