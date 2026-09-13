A Malta crollano i risultati degli studenti nei test PISA, soprattutto nella lettura

ROMA (ITALPRESS) – Gli studenti maltesi di 15 anni hanno registrato un significativo peggioramento nelle competenze di lettura, matematica e scienze, secondo gli ultimi risultati dell’indagine internazionale PISA. Il calo più marcato riguarda la lettura, con il punteggio medio di Malta sceso di 30 punti, da 445 nel 2022 a 415 nel 2025.

Anche la matematica ha registrato una flessione, passando da 466 punti nel 2022 a 439 nel 2025, mentre le scienze sono scese da 466 a 453 punti.

Tutti e tre i risultati sono inferiori alla media OCSE, che nel 2025 si è attestata a 463 punti sia per la matematica sia per le scienze.

L’indagine PISA, promossa dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), misura la capacità dei quindicenni di applicare le proprie conoscenze in lettura, matematica e scienze.

A Malta hanno partecipato 3.680 studenti di 46 scuole, pari a circa il 95% della popolazione nazionale dei quindicenni.

I risultati evidenziano inoltre una quota di studenti con prestazioni elevate inferiore alla media e una percentuale di studenti con risultati bassi superiore alla media.

PISA utilizza un parametro internazionale fissato a 500 punti e suddivide i risultati in diversi livelli di competenza, in base alle attività che gli studenti sono in grado di svolgere.

Gli studenti hanno sostenuto una prova di due ore, incentrata su due materie. Ai diversi gruppi sono state assegnate combinazioni differenti di domande.

Il test comprendeva sia quesiti a scelta multipla sia domande che richiedevano agli studenti di formulare autonomamente le risposte.

Il rapporto OCSE ha inoltre analizzato diversi aspetti della vita scolastica, tra cui bullismo, risorse degli istituti, strumenti digitali e sostegno familiare.

Il 91% degli studenti maltesi ha dichiarato di aver utilizzato chatbot di intelligenza artificiale come ChatGPT o Google Gemini.

Gli studenti maltesi riferiscono un utilizzo dei chatbot di IA superiore alla media OCSE per attività di apprendimento, ricerca preliminare, sintesi di testi e preparazione di elaborati scritti.

Anche il coinvolgimento delle famiglie è diminuito: nel 2025 il 66% degli studenti ha dichiarato che genitori o tutori chiedevano almeno una volta alla settimana come fosse andata la giornata scolastica, contro il 73% del 2022.

Le discussioni settimanali sui problemi legati alla scuola sono scese dal 58% al 46%.Il 23% degli studenti maltesi ha inoltre riferito di essere stato vittima di bullismo, rispetto a una media OCSE del 20%.

A livello internazionale, Singapore ha ottenuto i risultati migliori nella lettura, mentre la Cina ha guidato le classifiche in matematica e scienze. Il Ruanda ha registrato i punteggi più bassi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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