Mas vince la Vuelta 2026, ultima tappa a Johannessen

IPA88487469 – September 13, 2026, Granada, Spain: A photograph of the Spanish cyclist Enric Mas during the final stage of the 2026 Vuelta a EspaÃ±a. 13 September 2026 in Granada (Andalusia, Spain)[**********]..13 SEPTEMBER 2026..Ãlex CÃ¡mara / Europa Press..09/13/2026 (Credit Image: © Lex CÃ¡Mara/Contacto via ZUMA Press)

GRANADA (SPAGNA) (ITALPRESS) – La Vuelta a Espana 2026 si chiude con il successo di Tobias Johannessen e le lacrime di Alessandro Romele. La Granada-Granada, ultimo atto della corsa roja, viene vinta dal norvegese della Uno-X Mobility nella volata a due con l’azzurro dell’XDS Astana Team. Nulla da fare per il 23enne, ancora in seconda posizione dopo la tappa di Cordoba. Terzo posto di giornata per Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech), giornata trionfale per la Movistar ed Enric Mas: la Spagna torna a far festa a dodici anni di distanza dalla vittoria di Alberto Contador (2014), secondo posto per Primoz Roglic, terzo Felix Gall.La tappa odierna, come di consueto, è scivolata via tra abbracci e sorrisi, per omaggiare il vincitore della corsa. Fino a 30 km dall’arrivo i Movistar hanno gestito la corsa, poi sono arrivati i primi attacchi: sull’ultimo passaggio sulla salita dell’Alhambra, in undici hanno tentato l’allungo, tra cui Alessandro Romele. Nel finale una serie di scatti hanno permesso all’azzurro di giocarsi la vittoria con Johannessen, ma il norvegese è riuscito a resistere al ritorno del corridore dell’Astana. “Ho dato il massimo, non ho nulla da recriminare – ha dichiarato al traguardo -. Sono stanco, è stata una corsa veramente tosta. Le energie sono quelle che sono: siamo rinati, ora un po’ di meritato riposo, sono pronto per affrontare il finale di stagione. Ho provato ad anticipare sulla salita, in discesa mi sono fatto il segno della croce, ho cercato di spendere il meno possibile rimanendo sulle ruote giuste, credo di aver anticipato al meglio, forse l’unica cosa da recriminare è stato il tentativo nell’ultimo chilometro. Ma ero secondo, ero partito bene e nella posizione migliore”.Oltre alla vittoria di Enric Mas sono state assegnate le tradizionali maglie: quella verde della classifica a punti è stata conquistata da Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike), quella a pois di miglior scalatore da Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), quella bianca di miglior giovane da Oscar Onley (Netcompany INEOS). Il più combattivo di tutta la Vuelta è stato Van Aert, la Decathlon CMA CGM Team ha vinto invece la classifica a squadre.

– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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