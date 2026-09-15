Libia, 15,2 miliardi di dollari di ricavi dal petrolio nei primi otto mesi del 2026

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il settore petrolifero libico ha registrato ricavi per circa 15,2 miliardi di dollari nei primi otto mesi del 2026. E secondo i dati della Direzione Generale per la Contabilità delle Società del Ministero del Petrolio e del Gas, la ripartizione vede 11,9 miliardi di dollari dalle esportazioni di greggio, 2,4 miliardi da imposte e royalties petrolifere, e circa 0,9 miliardi dalla vendita di gas naturale, condensati e prodotti petroliferi. I dati coprono il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2026.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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