15 Settembre 2026

Libia, il Parlamento approva l’accordo 4+4 sull’Alta Commissione Elettorale

Anna Gaia Cavallo 15 Settembre 2026
Aguila-Saleh.jpg

IPA22552646 – MOSCOW, RUSSIA – NOVEMBER 24, 2020: Aguila Saleh Issa, President of the Libyan House of Representatives, looks on during a meeting with Sergei Lavrov, Russia’s Minister of Foreign Affairs. Russian Foreign Ministry Press Office/TASS/Sipa USA

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento libico ha votato all’unanimità per l’approvazione dell’accordo finale della commissione 4+4 sull’Alta Commissione Elettorale. L’approvazione è avvenuta durante una sessione a porte chiuse a Bengasi presieduta da Aguila Saleh, dopo otto mesi di sospensione delle attività.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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