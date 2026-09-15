Ex Ilva, il Governo riconvoca i sindacati mercoledì a Palazzo Chigi
ROMA (ITALPRESS) – Sull’ex Ilva il Governo ha riconvocato i sindacati a Palazzo Chigi per mercoledì 16 settembre, alle 10. Lo riferiscono fonti sindacali.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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