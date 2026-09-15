15 Settembre 2026

Ex Ilva, il Governo riconvoca i sindacati mercoledì a Palazzo Chigi

Anna Gaia Cavallo 14 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Sull’ex Ilva il Governo ha riconvocato i sindacati a Palazzo Chigi per mercoledì 16 settembre, alle 10. Lo riferiscono fonti sindacali.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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