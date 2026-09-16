Il Genoa batte il Sudtirol 1-0 e vola agli ottavi di Coppa Italia, troverà l’Inter

IPA88118287 – Serie A, Day 3, Genova, Stadio Ferraris, Genoa – Como, in the photo: exultation Vasquez and Osmajic

GENOVA (ITALPRESS) – Vittoria di misura per il Genoa di De Rossi che batte 1-0 il Sudtirol e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove i rossoblù sfideranno l’Inter. Decisiva la rete nel finale del subentrato Vasquez che, a tre minuti dal 90′, evita i calci di rigore.

È il Genoa a fare la partita nel primo terzo di gara, gestendo il pallone e pressando alto il Sudtirol, squadra che milita nel campionato di Serie B. Al quarto d’ora è Drameh a farsi pericoloso per i liguri, liberandosi sulla destra e calciando a incrociare con Plizzari che risponde presente.

La squadra di Possanzini pensa più a difendersi, concedendo ai rossoblu un paio di tentativi fuori misura, prima con Baldanzi e poi con Wiafe. Nel finale di tempo arriva il tentativo di Amorim, che dalla trequarti trova la luce per calciare con il destro, ma Plizzari e reattivo a respingere in calcio d’angolo.

Nella ripresa parte meglio il Sudtirol, con Federico Davi che si invola sulla destra e calcia a pochi metri dalla porta, ma Stoloz ci mette la mano e salva i suoi. Risponde il Genoa, con Wiafe pescato dentro l’area da un pallone alto che il genoano schiaccia di testa mancando di poco la porta.

Ancora Suditrol, stavolta dalla sinistra, con Burnete che calcia di piatto trovando una deviazione che manda il pallone in corner. Cambi per De Rossi, con gli ingressi di Colombo, El Shaarawy e Messias per aumentare la pressione offensiva nell’ultimo frangente di gara.

All’83’ sono proprio Colombo e Messias a creare un’occasione per il Genoa, con l’attaccante italiano che sfrutta la profondità sulla sinistra e mette in mezzo per il brasiliano, impreciso nel battere a rete. Si resta così sullo 0-0 fino all’87’ quando il Genoa sfrutta il corner battuto da Puczka per il colpo di testa del subentrato Vasquez che, perso in marcatura da Federico Davi, è decisivo nella deviazione che vale il passaggio del turno.

IL TABELLINO

GENOA (3-4-2-1): Stoloz 6.5; Marcandalli 6, Otoa 5.5 (35′ st Vasquez 7), Drameh 6 (16′ st El Shaarawy 6); Puczka 6.5, Wiafe 6.5, Amorim 6, Mitaj 5.5 (16′ st Colombo 6); Baldanzi 5.5 (23′ st Messias 6), Meichtry 5.5 (36′ st Traorè 6), Vitinha 5. In panchina: Sommariva, Bijlow, Sow, Ehizibue, Ostigard, Ellertsson, Osmajic, Frendrup, Sabelli. Allenatore: De Rossi 6.5

SUDTIROL (3-4-2-1): Plizzari 6; Pellini 6 (28′ st Molina 6), Giorgini 6 (1′ st Stabile 6), Veroli 6 (38′ st Bjarkason sv.); F.Davi 5.5, Tait 5.5, Brik 5.5, S.Davi 6; Burnete 6, Anghele 5.5 (16′ st Zeroli 6); Mixtur 5.5 (28′ st Okoro 6). In panchina: Vadjunec, Laureti, Stivanello, Tronchin, Rispoli, Lopes, Iuliano, Schrott. Allenatore: Possanzini 6 ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 5.5

RETE: 42′ st VasquezNOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottime condizioni.Ammoniti: nessuno.Angoli: 10-3.Recupero: 0′ pt, 3′ st

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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