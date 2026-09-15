15 Settembre 2026

Mondiali di atletica a Nairobi nel 2029 e Monaco di Baviera nel 2031, niente Roma

redazione 15 Settembre 2026
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IPA88355108 – President of World Athletics Lord Sebastian Coe during a press conference at the National Athletics Center ahead of the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary starting Friday. Picture date: Thursday September 10, 2026.

ROMA (ITALPRESS) – World Athletics ha assegnato le prossime due edizioni dei Campionati Mondiali: Nairobi (Kenya) nel 2029, Monaco di Baviera (Germania) nel 2031. Prima volta per l’Africa. Le altre candidate erano Roma e Londra.

“Abbiamo avuto la fortuna di ricevere quattro candidature eccellenti per le edizioni del 2029 e del 2031 – ha dichiarato il presidente di World Athletics Sebastian Coe – Per il Consiglio non è stata una decisione facile. La qualità, l’ambizione e l’impegno dimostrato dalle quattro candidate sottolineano la forza e l’appeal globale dei Campionati Mondiali. Con questa scelta proseguiamo nella nostra missione di promuovere la crescita dell’atletica in tutto il mondo, portando i Mondiali in Asia (a Pechino nel 2027, ndr), Africa ed Europa nelle prossime tre edizioni”.

BUONFIGLIO “DISPIACE PER NO A MONDIALI A ROMA, MA FAREMO ALTRI EVENTI”

“Purtroppo è arrivata la scelta della World Athletics per i prossimi Mondiali di atletica che sono stati assegnati a Nairobi e poi a Monaco. Mi dispiace, ma cercheremo di organizzare altri eventi che valorizzino l’Olimpico e l’atletica leggera”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, nella conferenza stampa post Giunta. “Quando gli organismi internazionali assegnano un Mondiale o un Europeo, ci sono tante componenti. A volte non viene scelto chi ha i migliori requisiti, a volte si seguono altri motivi: che sia un messaggio al continente o un supporto ad una via di sviluppo per determinati paesi. Sulla candidatura di Roma non vedo riflessi negativi”, ha concluso il numero uno dello sport italiano.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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