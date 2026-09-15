Oman, attacco a una petroliera: 23 marinai salvi, due risultano ancora dispersi

IPA87006644 – Cargo and support vessels sit offshore in hazy conditions in Bandar Abbas, southern Iran, on July 21, 2026. U.S. strikes hit sites in Hormozgan province days earlier amid renewed hostilities with Iran, while tensions around the Strait of Hormuz raised fears of a wider regional conflict as Tehran accused U.S. forces of striking civilian infrastructure and both sides traded fire. Photo by Middle East Images/ABACAPRESS.COM

MUSCAT (OMAN) (ITALPRESS) – La petroliera “El Gaia”, battente bandiera di Panama, è stata rimorchiata in un porto omanita dopo l’incendio scoppiato nella sala macchine a seguito di un attacco. Lo ha reso noto il Centro per la sicurezza marittima del Sultanato dell’Oman. Secondo il comunicato diffuso oggi, la nave si trovava a circa 103 miglia nautiche a nord-est della provincia di Musandam quando è stata colpita. Una unità della marina omanita ha evacuato 23 membri dell’equipaggio; due restano ancora dispersi.

L’agenzia britannica UKMTO aveva in precedenza segnalato un nuovo incidente nello Stretto di Hormuz: una nave colpita da un proiettile di natura e provenienza non specificate. Il rapporto, basato su fonte definita “affidabile”, è giunto in ritardo e non indica né l’orario preciso dell’attacco né la posizione esatta dell’unità all’interno del canale. Lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico petrolifero mondiale, è teatro da mesi di incidenti ripetuti sullo sfondo delle tensioni tra Iran e Stati Uniti. Solo pochi giorni fa la stessa UKMTO aveva segnalato un altro attacco con proiettile sconosciuto contro una nave in transito; un episodio analogo era stato registrato il 13 settembre.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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