Libano, le forze israeliane trovano un lanciarazzi di Hezbollah nella zona cuscinetto nel Sud

IPA72662350 – Southern Lebanon, March, 09th, 2026 … Soldiers from the 401st Brigade, under the 91st Division, located and dismantled a Hezbollah rocket launcher used to target Israeli territory. During the operation, a Hezbollah operative involved in rocket attacks was struck and eliminated, reinforcing Israel…s forward defense posture and preventing the reconstitution of terrorist capabilities.//04SIPA_Sipa.25776/Credit:IDF/GPO/SIPA/2603101311

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – Le truppe israeliane operanti nella zona cuscinetto nel sud del Libano hanno individuato una posizione di combattimento di Hezbollah, che includeva un lanciarazzi armato e un pozzo di tunnel. Lo ha reso noto l’esercito israeliano in una nota ripresa dai media locali. Secondo l’IDF, il lanciarazzi, caricato con 32 razzi, era stato lasciato da Hezbollah prima dell’entrata in vigore del cessate il fuoco in Libano. L’esercito ha pubblicato una foto del ritrovamento il 15 settembre 2026.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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