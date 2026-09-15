15 Settembre 2026

Libano, le forze israeliane trovano un lanciarazzi di Hezbollah nella zona cuscinetto nel Sud

Anna Gaia Cavallo 15 Settembre 2026
IDF-Libano.jpg

IPA72662350 – Southern Lebanon, March, 09th, 2026 … Soldiers from the 401st Brigade, under the 91st Division, located and dismantled a Hezbollah rocket launcher used to target Israeli territory. During the operation, a Hezbollah operative involved in rocket attacks was struck and eliminated, reinforcing Israel…s forward defense posture and preventing the reconstitution of terrorist capabilities.//04SIPA_Sipa.25776/Credit:IDF/GPO/SIPA/2603101311

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – Le truppe israeliane operanti nella zona cuscinetto nel sud del Libano hanno individuato una posizione di combattimento di Hezbollah, che includeva un lanciarazzi armato e un pozzo di tunnel. Lo ha reso noto l’esercito israeliano in una nota ripresa dai media locali. Secondo l’IDF, il lanciarazzi, caricato con 32 razzi, era stato lasciato da Hezbollah prima dell’entrata in vigore del cessate il fuoco in Libano. L’esercito ha pubblicato una foto del ritrovamento il 15 settembre 2026.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Cira-Capua.jpg

Campania, la filiera che guarda allo spazio

Anna Gaia Cavallo 15 Settembre 2026
Barili-petrolio.jpg

Libia, 15,2 miliardi di dollari di ricavi dal petrolio nei primi otto mesi del 2026

Anna Gaia Cavallo 15 Settembre 2026
Foto-2.jpeg

Castellamare di Stabia, sequestra e violenta per ore una ragazza conosciuta sui social: arrestato un 26enne

Anna Gaia Cavallo 15 Settembre 2026
Naza.jpg

Israele, il capo dell’IDF ordina di valutare azioni legali contro il film “Naza”

Anna Gaia Cavallo 15 Settembre 2026
IMG_6564.jpg

Puglia, 41 milioni per finanziare 36 interventi per il verde urbano, la fascia costiera e la rete ecologica / Video

Anna Gaia Cavallo 15 Settembre 2026
Aguila-Saleh.jpg

Libia, il Parlamento approva l’accordo 4+4 sull’Alta Commissione Elettorale

Anna Gaia Cavallo 15 Settembre 2026

Ultimissime

IDF-Libano.jpg

Libano, le forze israeliane trovano un lanciarazzi di Hezbollah nella zona cuscinetto nel Sud

Anna Gaia Cavallo 15 Settembre 2026
Cira-Capua.jpg

Campania, la filiera che guarda allo spazio

Anna Gaia Cavallo 15 Settembre 2026
Sinner.jpg

Primi allenamenti a Montecarlo per Sinner, rientro fissato a Pechino

redazione 15 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-15 102922

Il Mattino: “Napoli, è finita la luna di miele: Allegri cambia volto e alza la voce”

redazione 15 Settembre 2026
Barili-petrolio.jpg

Libia, 15,2 miliardi di dollari di ricavi dal petrolio nei primi otto mesi del 2026

Anna Gaia Cavallo 15 Settembre 2026