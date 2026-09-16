16 Settembre 2026

Cisgiordania, palestinese ucciso a colpi di arma da fuoco vicino Ramallah

Anna Gaia Cavallo 16 Settembre 2026
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TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’esercito israeliano ha reso noto che un palestinese ucciso questa mattina vicino a Ramallah aveva tentato di afferrare l’arma di un soldato. Secondo quanto riferito dall’IDF a The Times of Israel, durante un’attività operativa l’uomo “ha tentato di afferrare l’arma di uno dei soldati” ed è stato colpito. L’annuncio risponde alle notizie diffuse da fonti palestinesi secondo cui Ziad Jaber, 54 anni, sarebbe stato ucciso a colpi di arma da fuoco da truppe israeliane a al-Bireh, nei pressi di Ramallah.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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