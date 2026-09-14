Egitto, il presidente dell’ANP Abu Mazen da domani in visita ufficiale al Cairo

IPA69075835 – Mahmoud Abbas, aka Abu Mazen, President of Palestinian, leader of Fatah gave a speech at Atreju, the convention cultural and political organized by Brothers of Italy. During his speech the leader of Anp talked about the importance of the political initiative of Georgia Meloni to stop the conflict in Palestine.

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) arriverà domani in Egitto per una visita ufficiale di due giorni, nel quadro delle consultazioni e del coordinamento tra le leadership palestinese ed egiziana. Secondo quanto riferito dall’incaricato d’affari dell’ambasciata palestinese al Cairo, Naji al-Naji, Abbas incontrerà il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi per uno scambio di vedute sugli sviluppi della questione palestinese e sulle principali questioni regionali e internazionali. Al centro dei colloqui saranno gli sforzi per proteggere il popolo palestinese e garantirne gli aiuti, sostenere la ricostruzione delle aree colpite dalla guerra e intensificare gli sforzi per favorire la nascita di uno Stato palestinese indipendente.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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