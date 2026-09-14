14 Settembre 2026

Reale Mutua sarà official insurance partner della Lega Basket di Serie A

redazione 14 Settembre 2026
unnamed-10.jpg

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Lega Basket Serie A annuncia la nuova partnership con Reale Mutua, la più grande società assicurativa italiana in forma mutua: attraverso un accordo di lunga durata sarà official insurance partner del massimo campionato italiano di pallacanestro maschile.

L’accordo è stato finalizzato con il supporto di Infront, official advisor della LBA. La collaborazione consolida il profondo e storico legame tra Reale Mutua e il mondo dello sport, un’unione fondata su principi e valori autenticamente condivisi: il gioco di squadra, l’affidabilità, la lealtà e la ricerca costante dell’eccellenza.

Il basket, disciplina dinamica e ad alto tasso di passione, si conferma un veicolo sociale e culturale straordinario, capace di trasmettere modelli positivi e di unire intere generazioni. Un elemento centrale dell’accordo è rappresentato dalla forte dimensione territoriale e dalla capillarità del movimento cestistico.

La Lega Basket Serie A affonda infatti le proprie radici nelle comunità locali di tutta la Penisola, unendo piazze storiche e territori da Nord a Sud. Allo stesso modo, Reale Mutua fa della vicinanza al territorio e dell’attenzione alle persone il cuore della propria identità mutualistica, grazie a una presenza diffusa che le consente di essere al fianco di famiglie, professionisti e imprese in tutta Italia.

L’accordo porta nel basket di Serie A un progetto di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale targato Reale Mutua. Rivolto a giocatori e club, il percorso mira alla gestione consapevole del reddito e alla tutela del futuro per carriere veloci e intense. I dettagli saranno svelati alla conferenza stampa di presentazione della stagione.

“L’ingresso nella famiglia della Lega Basket Serie A rappresenta un passo naturale nel percorso che da quasi due secoli vede Reale Mutua al fianco dello sport e dei suoi principi più autentici – dichiara Luca Filippone, general manager di Reale Mutua – La pallacanestro è uno straordinario catalizzatore di energia e aggregazione, capace di unire territori e piazze differenti sotto un’unica passione. Come società mutua, ritroviamo nel basket la nostra stessa filosofia: fare squadra, superare le sfide insieme e generare un impatto positivo per le persone. Con questo accordo non vogliamo solo sostenere lo spettacolo della Serie A, ma mettere a disposizione della Lega e dei suoi protagonisti la nostra competenza di assicuratori, garantendo protezione, solidità e una visione di futuro condivisa. Per questo abbiamo scelto di mettere in campo anche un progetto di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per giocatori e società: la consapevolezza è la prima forma di protezione”.

“Siamo molto soddisfatti di aver accompagnato Reale Mutua e la Lega Basket Serie A nella costruzione di questa nuova partnership. L’ingresso di un brand di grande prestigio e con una storia così profondamente legata allo sport rappresenta un ulteriore riconoscimento della capacità della LBA di attrarre partner di valore e di sviluppare con loro progetti che vadano oltre la semplice presenza del brand. L’accordo con Reale Mutua è particolarmente significativo anche per la sua forte componente progettuale, che mette al centro giocatori, società e territori e crea nuove opportunità di relazione con il pubblico. Siamo certi che questa collaborazione potrà generare valore per entrambe le realtà e contribuire ulteriormente alla crescita del movimento”, sottolinea Alessandro Giacomini, managing director di Infront Italy.

-Foto Ufficio Stampa Reale Group-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

20260913_1243.jpg

Gasperini “Col Toro serve grande partita, se Dybala sta bene gioca sempre”

redazione 14 Settembre 2026
Sinner-1.jpg

Sinner resta al comando del ranking Atp, Rybakina nuova regina Wta

redazione 14 Settembre 2026
Giovanni-Carnevali-1.jpg

Juventus, Carnevali “Abbiamo commesso degli errori. Spalletti è straordinario, bisogna avere pazienza”

redazione 14 Settembre 2026
Armenia.jpeg

Ciclismo, si chiude a Yerevan il Tour of Armenia: ultima tappa a Gazzoli, classifica generale a Raccani

redazione 14 Settembre 2026
Kimi-Antonelli-1.jpg

Kimi Antonelli inarrestabile, vince anche al Madring davanti a Verstappen e Norris. Leclerc 4°, Hamilton out

redazione 14 Settembre 2026
20260913_1810.jpg

Mas vince la Vuelta 2026, ultima tappa a Johannessen

redazione 14 Settembre 2026

Ultimissime

Abdelatty.jpg

Egitto ed Emirati Arabi a colloquio sulla sicurezza del Mar Rosso e di Bab El-Mandeb

Anna Gaia Cavallo 14 Settembre 2026
unnamed-10.jpg

Reale Mutua sarà official insurance partner della Lega Basket di Serie A

redazione 14 Settembre 2026
WhatsApp-Image-2026-09-14-at-14.29.29.jpeg

Campania, flashmob a sorpresa del centrodestra davanti al sito delle ecoballe a Giugliano: “Regione immobile”

Anna Gaia Cavallo 14 Settembre 2026
20260913_1243.jpg

Gasperini “Col Toro serve grande partita, se Dybala sta bene gioca sempre”

redazione 14 Settembre 2026
Malta.jpeg

Malta, proteste in Europa dopo l’assoluzione di Fenech per il caso di Caruana Galizia

Anna Gaia Cavallo 14 Settembre 2026