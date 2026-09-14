Reale Mutua sarà official insurance partner della Lega Basket di Serie A

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Lega Basket Serie A annuncia la nuova partnership con Reale Mutua, la più grande società assicurativa italiana in forma mutua: attraverso un accordo di lunga durata sarà official insurance partner del massimo campionato italiano di pallacanestro maschile.

L’accordo è stato finalizzato con il supporto di Infront, official advisor della LBA. La collaborazione consolida il profondo e storico legame tra Reale Mutua e il mondo dello sport, un’unione fondata su principi e valori autenticamente condivisi: il gioco di squadra, l’affidabilità, la lealtà e la ricerca costante dell’eccellenza.

Il basket, disciplina dinamica e ad alto tasso di passione, si conferma un veicolo sociale e culturale straordinario, capace di trasmettere modelli positivi e di unire intere generazioni. Un elemento centrale dell’accordo è rappresentato dalla forte dimensione territoriale e dalla capillarità del movimento cestistico.

La Lega Basket Serie A affonda infatti le proprie radici nelle comunità locali di tutta la Penisola, unendo piazze storiche e territori da Nord a Sud. Allo stesso modo, Reale Mutua fa della vicinanza al territorio e dell’attenzione alle persone il cuore della propria identità mutualistica, grazie a una presenza diffusa che le consente di essere al fianco di famiglie, professionisti e imprese in tutta Italia.

L’accordo porta nel basket di Serie A un progetto di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale targato Reale Mutua. Rivolto a giocatori e club, il percorso mira alla gestione consapevole del reddito e alla tutela del futuro per carriere veloci e intense. I dettagli saranno svelati alla conferenza stampa di presentazione della stagione.

“L’ingresso nella famiglia della Lega Basket Serie A rappresenta un passo naturale nel percorso che da quasi due secoli vede Reale Mutua al fianco dello sport e dei suoi principi più autentici – dichiara Luca Filippone, general manager di Reale Mutua – La pallacanestro è uno straordinario catalizzatore di energia e aggregazione, capace di unire territori e piazze differenti sotto un’unica passione. Come società mutua, ritroviamo nel basket la nostra stessa filosofia: fare squadra, superare le sfide insieme e generare un impatto positivo per le persone. Con questo accordo non vogliamo solo sostenere lo spettacolo della Serie A, ma mettere a disposizione della Lega e dei suoi protagonisti la nostra competenza di assicuratori, garantendo protezione, solidità e una visione di futuro condivisa. Per questo abbiamo scelto di mettere in campo anche un progetto di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per giocatori e società: la consapevolezza è la prima forma di protezione”.

“Siamo molto soddisfatti di aver accompagnato Reale Mutua e la Lega Basket Serie A nella costruzione di questa nuova partnership. L’ingresso di un brand di grande prestigio e con una storia così profondamente legata allo sport rappresenta un ulteriore riconoscimento della capacità della LBA di attrarre partner di valore e di sviluppare con loro progetti che vadano oltre la semplice presenza del brand. L’accordo con Reale Mutua è particolarmente significativo anche per la sua forte componente progettuale, che mette al centro giocatori, società e territori e crea nuove opportunità di relazione con il pubblico. Siamo certi che questa collaborazione potrà generare valore per entrambe le realtà e contribuire ulteriormente alla crescita del movimento”, sottolinea Alessandro Giacomini, managing director di Infront Italy.

-Foto Ufficio Stampa Reale Group-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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