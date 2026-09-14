Malta, proteste in Europa dopo l’assoluzione di Fenech per il caso di Caruana Galizia

LA VALLETTA (MALTA)(ITALPRESS/MNA) – Proteste a Malta e in diverse città europee dopo l’assoluzione di Yorgen Fenech, accusato di essere il mandante dell’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, uccisa con un’autobomba nell’ottobre 2017, con le comunità maltesi all’estero che chiedono giustizia e responsabilità.

A Londra circa 130 persone hanno partecipato domenica a una veglia davanti alla Malta House, organizzata da Jenny Oakley, con cittadini maltesi e sostenitori della libertà di stampa che hanno esposto fotografie della giornalista e cartelli per chiedere giustizia. “Malta deve unirsi contro la corruzione”, ha detto Oakley, esprimendo dubbi sulla sicurezza dei giornalisti nel Paese dopo il verdetto.

Durante la manifestazione sono stati ricordati anche altri casi di violenza politica, tra cui l’omicidio irrisolto di Karin Grech nel 1977.

Nel frattempo, i maltesi residenti nei Paesi Bassi si riuniranno davanti all’Ambasciata di Malta all’Aia, mentre a Malta diverse Ong parteciperanno alla manifestazione nazionale organizzata da Repubblika a La Valletta mercoledì alle 19.

Gli organizzatori delle iniziative nei Paesi Bassi, Nathan Portelli, Justin Elull ed Emma Grima, si sono detti “scioccati e arrabbiati”, ribadendo la volontà di continuare a chiedere “verità, giustizia e responsabilità”. Le proteste intendono esprimere solidarietà alla famiglia di Caruana Galizia, ai giornalisti e agli attivisti e riportare al centro del dibattito i temi della corruzione, della libertà di stampa e dell’impunità. “Giustizia per Daphne. Giustizia per Malta”, hanno affermato gli organizzatori olandesi.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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