14 Settembre 2026

Egitto ed Emirati Arabi a colloquio sulla sicurezza del Mar Rosso e di Bab El-Mandeb

Anna Gaia Cavallo 14 Settembre 2026
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IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Badr Abdelatty, ha ricevuto una telefonata dal vice primo ministro e ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, nel corso della quale i due ministri hanno discusso degli ultimi sviluppi regionali. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri egiziano, Abdelatty e Abdullah bin Zayed hanno esaminato in particolare la situazione nello Stretto di Hormuz e gli sviluppi in Yemen alla luce della recente escalation.

I due ministri hanno sottolineato l’importanza di affrontare le sfide che interessano la regione e le loro ripercussioni sulla sicurezza del Mar Rosso e di Bab el-Mandeb. Hanno inoltre ribadito la necessità di rispettare le norme del diritto internazionale e di garantire la sicurezza e la libertà della navigazione internazionale, intensificando gli sforzi per contenere le tensioni e impedire l’allargamento del conflitto, così da contribuire a rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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