Corriere dello Sport: “Napoli, Anguissa spera nel recupero: Allegri lo aspetta fino a sabato”

Il Napoli è tornato al lavoro a Castel Volturno dopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri all’indomani della vittoria contro il Bologna. Tre punti fondamentali per la classifica e soprattutto una boccata d’ossigeno dopo le sconfitte consecutive contro Como e Inter, diventate tre considerando anche il ko con l’Arsenal in Champions League.

Adesso l’attenzione è tutta sulla delicata trasferta di domenica contro la Fiorentina. Come riferisce il Corriere dello Sport, Allegri ha programmato tutti gli allenamenti della settimana al mattino anche per abituare la squadra all’orario della partita del Franchi, fissata alle 12.30.

Prima Firenze, poi la lunga sosta

Quella contro la Fiorentina sarà l’ultima partita prima della lunga pausa per gli impegni delle nazionali. Il campionato riprenderà nel weekend del 10 ottobre e il Napoli tornerà in campo proprio il 10, alle 20.45, contro il Frosinone al Maradona.

Prima, però, c’è la missione Viola. Allegri dovrà ancora convivere con un’infermeria particolarmente affollata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, saranno sicuramente indisponibili Alisson Santos, Buongiorno, Marianucci, Meret, McTominay e Giovane.

Sei assenze certe che limiteranno ancora le possibilità di scelta del tecnico.

Anguissa è l’unico che può recuperare

L’unica situazione ancora aperta riguarda Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista sarà valutato quotidianamente fino a sabato, giorno della partenza per Firenze, e resta l’unico degli indisponibili ad avere possibilità di recuperare in tempo per il Franchi.

Gli accertamenti effettuati finora hanno fornito indicazioni rassicuranti. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Anguissa è stato sottoposto a due risonanze a distanza di alcuni giorni ed entrambe hanno escluso problematiche.

Il centrocampista aveva saltato il debutto in Champions League contro l’Arsenal per un fastidio a un adduttore, problema rivelato dallo stesso Allegri alla vigilia della partita. Successivamente aveva fatto una breve apparizione in gruppo, prima di iniziare un programma personalizzato di ricondizionamento e rinunciare anche alla sfida contro il Bologna.

Frank ancora a parte

Alla ripresa degli allenamenti Anguissa non è ancora tornato a lavorare completamente con i compagni. Nel report pubblicato al termine della seduta, il Napoli ha infatti comunicato che il centrocampista ha proseguito il lavoro personalizzato in campo.

Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, saranno quindi decisive le prossime sedute. Allegri e il suo staff non intendono correre rischi e valuteranno giorno dopo giorno le risposte del giocatore.

La decisione definitiva potrà arrivare soltanto a ridosso della partenza per Firenze. Con sei assenze già certe, recuperare Anguissa rappresenterebbe una risorsa importante per Allegri in vista dell’ultimo impegno prima della sosta.