Corriere dello Sport: “Napoli, obiettivo Anguissa per Firenze: Allegri spera di ritrovarlo al Franchi”
Il Napoli prova a recuperare subito Frank Zambo Anguissa. Dopo aver saltato le ultime due partite contro Arsenal e Bologna per problemi muscolari, il centrocampista punta la trasferta di domenica al Franchi contro la Fiorentina. Alla ripresa degli allenamenti Massimiliano Allegri e il suo staff valuteranno le sue condizioni per capire se potrà tornare a disposizione.
Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, filtra un cauto ottimismo sulle possibilità di recupero del centrocampista. Anguissa verrà monitorato attentamente e saranno soprattutto le risposte dei prossimi giorni a stabilire se potrà essere convocato per la sfida contro la squadra di Vanoli.
Anguissa può essere l’unico rientro per Firenze
L’infermeria resta infatti affollata e Allegri dovrà affrontare ancora una volta una settimana condizionata dalle assenze. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport sottolinea che, tra gli attuali indisponibili, Anguissa è l’unico che potrebbe recuperare in tempo per l’ultima partita prima della lunga sosta dedicata alle nazionali.
Per tutti gli altri bisognerà aspettare almeno la ripresa del campionato. Il Napoli spera così di ritrovare uno dei suoi uomini più importanti proprio in occasione della trasferta di Firenze, dove sarà chiamato a dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Bologna.
Meret e Marianucci puntano il Frosinone
I prossimi rientri potrebbero essere quelli di Meret e Marianucci. Secondo quanto riferisce Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, entrambi dovrebbero puntare alla partita del 10 ottobre al Maradona contro il Frosinone.
Marianucci è fermo dall’estate a causa di una lesione del collaterale mediale del ginocchio sinistro e il suo recupero permetterebbe ad Allegri di ritrovare forze fresche in difesa.
Tempi decisamente più lunghi, invece, per Buongiorno, per il quale saranno necessari ancora alcuni mesi. Dopo la sosta dovrebbe rivedersi anche Giovane, reduce dall’intervento per un’ernia inguinale, anche se resta da stabilire la data precisa del suo ritorno.
McTominay mette nel mirino il Venezia
È già cominciato anche il conto alla rovescia per Scott McTominay. Il centrocampista è stato operato martedì scorso dopo l’insorgenza di una lieve aritmia benigna e, secondo il programma stabilito, potrà riprendere gli allenamenti la prossima settimana.
Come evidenzia ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, nel mirino dello scozzese c’è la trasferta contro il Venezia al Penzo di sabato 17 ottobre. Al momento, però, è ancora troppo presto per avere certezze sulla data effettiva del rientro.
La priorità immediata resta dunque Anguissa. Le prossime ore saranno importanti per capire se Allegri potrà recuperarlo già contro la Fiorentina: sarebbe il primo rinforzo dall’infermeria per un Napoli che continua a fare i conti con numerose assenze.