16 Settembre 2026

Malta, la previsione dei sussidi per il gasolio sale a 75 milioni di euro

Anna Gaia Cavallo 16 Settembre 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La spesa prevista dal governo maltese per i sussidi al gasolio è salita a circa 75 milioni di euro per il 2026, più del doppio rispetto ai 30 milioni di euro stimati appena tre mesi fa. Lo ha reso noto il ministro delle Finanze Clyde Caruana. Il ministro ha affermato che il continuo aumento dei prezzi del gasolio non lascia intravedere “una fine” all’aumento dell’onere per i sussidi a carico del governo. L’aumento dei costi desta preoccupazione in vista della legge di bilancio del prossimo anno, mentre il governo punta a mantenere stabili i prezzi dell’energia e, allo stesso tempo, a mantenere il deficit pubblico al di sotto del 3% del Pil. All’inizio dell’anno, il governo aveva accantonato un fondo di 250 milioni di euro per i sussidi energetici.

– Foto Pexels.com –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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