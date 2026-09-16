Repubblica Napoli: “Napoli, Firenze è l’esame della continuità: Allegri prepara Lang e pensa a Favasuli”

La vittoria contro il Bologna ha permesso al Napoli di interrompere la serie di tre sconfitte consecutive, ma adesso serve continuità. La trasferta di domenica al Franchi contro la Fiorentina rappresenta un nuovo esame per una squadra che ha rialzato la testa ma non è ancora tornata al cento per cento. Massimiliano Allegri lo sa e sta preparando nei dettagli una delle trasferte considerate più insidiose.

Come racconta Repubblica Napoli, la preparazione è ripresa con una seduta fissata nel tardo pomeriggio, sia per evitare il caldo sia per concedere qualche ora supplementare di riposo ai giocatori. Da oggi, invece, il Napoli lavorerà sempre al mattino a Castel Volturno per abituarsi all’orario della partita di domenica, fissata alle 12.30.

Allegri prepara qualche cambio

La Fiorentina arriverà alla sfida con il morale ritrovato dopo la vittoria esterna contro il Venezia e il ritorno di Vanoli in panchina. Anche i viola hanno bisogno di punti per recuperare terreno in classifica, mentre il Napoli vuole dare seguito al successo ottenuto contro il Bologna prima della sosta.

Allegri avrà una settimana completa per effettuare le proprie valutazioni e qualche cambiamento rispetto all’ultima partita appare possibile. Secondo Repubblica Napoli, una delle candidature più concrete riguarda Olivera, che potrebbe essere schierato sulla corsia sinistra per garantire maggiore sostanza.

Ma le novità potrebbero interessare anche la posizione più avanzata della stessa fascia.

Lang verso una maglia da titolare

Noa Lang è infatti in crescita nelle gerarchie. L’olandese era già stato preso in considerazione per una maglia dal primo minuto contro il Bologna, ma Allegri aveva poi scelto Vergara, destinato alla convocazione in Nazionale da parte del ct Roberto Mancini per gli impegni di Nations League.

Al Franchi lo scenario potrebbe cambiare. Repubblica Napoli sottolinea come Lang abbia avuto un buon impatto entrando contro il Bologna, mostrando anche la consueta disponibilità nel lavoro senza palla. Allegri, però, pretende un contributo maggiore nella fase realizzativa.

Firenze può dunque rappresentare una nuova occasione per l’olandese, che questa volta dovrebbe partire davanti a Vergara nel ballottaggio per una maglia da titolare.

Favasuli insidia Politano

Il vero dubbio riguarda la corsia opposta. Giovanni Di Lorenzo rimane il riferimento sulla fascia, mentre più incerta è la scelta dell’esterno offensivo.

Costantino Favasuli è stato una delle note più positive della vittoria contro il Bologna. Il 22enne calabrese ha cambiato la partita nella ripresa, servendo a Lobotka l’assist per il gol decisivo e garantendo soprattutto una pressione costante.

Il ballottaggio con Politano è quindi aperto. Il 33enne romano non è nelle condizioni migliori ma resta il titolare, e toccherà ad Allegri decidere come organizzare una possibile staffetta tra i due.

Anguissa resta in dubbio

Rimane da valutare anche Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista ha proseguito con il lavoro personalizzato in campo e soltanto le prossime sedute potranno fornire indicazioni più precise sulle possibilità di recuperarlo per Firenze.

Come riferisce ancora Repubblica Napoli, al Franchi sono attesi circa 300 sostenitori azzurri. I tifosi del Napoli residenti in Campania potranno seguire la squadra in Toscana, anche se la disponibilità di biglietti è nettamente inferiore rispetto alla richiesta.

Allegri prepara dunque qualche modifica e aspetta Anguissa, ma soprattutto cerca conferme. Dopo essere tornato alla vittoria contro il Bologna, il Napoli deve dimostrare a Firenze che la ripartenza può avere continuità.