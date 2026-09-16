Corriere dello Sport: “Italia, Mancini prepara una maxi-lista: Vergara verso la prima convocazione”

Roberto Mancini comincia a disegnare la nuova Italia in vista della Nations League. Il commissario tecnico e il suo staff si sono riuniti a lungo per impostare la lista dei convocati che sarà ufficializzata venerdì. Con quattro partite concentrate in appena dieci giorni, l’orientamento è quello di allargare eccezionalmente il gruppo fino a 32-33 giocatori, anche se il ct preferirebbe lavorare con 28-30 elementi.

Come riferisce Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, l’obiettivo è costruire un nuovo gruppo senza però trasformare questa fase in un laboratorio permanente. L’Italia ha bisogno anche di risultati e Mancini intende quindi affiancare esperienza e novità, aspettando il weekend nella speranza di non perdere altri giocatori per problemi fisici.

Nations, cambia il regolamento

Dall’Esecutivo Uefa di Salonicco sono intanto arrivate novità sul regolamento in previsione del nuovo format della Nations League 2028/29. Le due peggiori quarte classificate retrocederanno in Lega B, mentre le due peggiori terze e le due migliori quarte accederanno agli spareggi.

L’Italia dovrà trovare spazio in un girone con Belgio, Turchia e Francia. Mancini non potrà quindi concentrarsi esclusivamente sui giovani e inserirà nella rosa anche elementi di maggiore esperienza.

Gli indisponibili indicati sono Zaniolo, Chiesa, Locatelli, Orsolini, Leoni e Buongiorno. Tra le novità già annunciate figurano invece Romano del Cagliari e Doumbia dello Sporting Lisbona.

Vergara verso la prima chiamata

La novità più significativa potrebbe riguardare Antonio Vergara. Secondo quanto scrive Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il calciatore del Napoli si sta avvicinando alla sua prima convocazione con la Nazionale maggiore.

Mancini ne apprezza il piede sinistro, la rapidità di esecuzione e la capacità di trovare soluzioni imprevedibili. Allegri lo utilizza come mezzala offensiva, mentre il ct azzurro pensa di inquadrarlo soprattutto come esterno destro d’attacco.

Vergara non rappresenta un’ala classica da 4-3-3 o 4-2-3-1, ma possiede le caratteristiche per muoversi in quella zona. In Nazionale potrebbe entrare come alternativa a Politano e ritrovarsi davanti a Di Lorenzo, suo capitano anche nel Napoli.

Palestra in dubbio, Favasuli possibile alternativa

Mancini aspetta inoltre notizie da Londra sulle condizioni di Palestra, reduce da un problema muscolare. Il giocatore è vicino al recupero, ma bisognerà attendere il via libera del Chelsea.

Come spiega Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, in caso di mancata disponibilità il ct potrebbe concordare con Silvio Baldini la promozione di Kayode oppure Favasuli, entrambi per il momento destinati all’Under 21. Nella corsa con Bellanova rimane più defilato anche il romanista Lulli.

La Figc, con Malagò in prima linea, guarda inoltre alle Olimpiadi del 2028 e intende preservare il più possibile l’Under 21 di Baldini, attesa il 5 ottobre a Pescara dalla sfida diretta con la Polonia per il primo posto nel girone e la qualificazione diretta all’Europeo 2027 in Serbia e Albania.

Mancini studia anche l’attacco

Tra i giocatori destinati a essere coinvolti c’è Pio Esposito, indicato come possibile titolare contro il Belgio all’Olimpico. Mancini dovrà organizzare la rotazione dei centravanti verificando le condizioni di Retegui e anche la possibilità di utilizzare Kean sulla fascia sinistra.

Scamacca può diventare il quarto centravanti, mentre Kean e Raspadori rappresentano anche alternative sugli esterni. Zaccagni e Cambiaghi si contendono un posto, mentre Cisse dovrebbe restare con l’Under 21. Pisilli dovrebbe raggiungere gli azzurrini dopo la partita con il Belgio e Samuele Inacio del Borussia Dortmund completa il gruppo degli esterni offensivi preso in considerazione.

In difesa Coppola del Paris Fc ha convinto Mancini. A centrocampo, invece, torna Fagioli, mentre Cristante e Frattesi rappresentano certezze alle spalle di Tonali e Barella. Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport indica infine Gaetano e Mandragora con qualche possibilità in più rispetto a Ricci.

La lista definitiva arriverà venerdì. Mancini prepara una Nazionale numerosa, costruita tra esperienza e nuovi volti, con Antonio Vergara sempre più vicino alla sua prima chiamata in azzurro.