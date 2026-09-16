16 Settembre 2026

Leonardo, contratto in Arabia Saudita per l’automazione del sistema di movimentazione bagagli dell’Aeroporto di Medina

Anna Gaia Cavallo 16 Settembre 2026
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FZAG BHS

ROMA (ITALPRESS) – Leonardo, MAFA Co. Ltd. e BELTCON hanno annunciato l’aggiudicazione di un contratto per l’automazione del sistema di movimentazione bagagli del Terminal 2 dell’aeroporto internazionale Prince Mohammed bin Abdulaziz di Medina, in Arabia Saudita, gestito da Tibah Airports Operation Company. Il progetto, si legge in una nota, prevede per la prima volta nel Paese l’impiego della tecnologia MBHS® Cross-belt Sorter di Leonardo, destinata a costituire il cuore del sistema di gestione bagagli dello scalo, che attualmente serve circa otto milioni di passeggeri all’anno.

Leonardo fornirà la smistatrice MBHS® e il Sort Allocation Computer, mentre MAFA, in collaborazione con BELTCON, curerà progettazione, integrazione, produzione, installazione, collaudi, messa in servizio e consegna dell’impianto.

Il sistema, già utilizzato in oltre 50 progetti aeroportuali nel mondo, è in grado di gestire bagagli convenzionali e di forma irregolare e utilizza motori lineari, trasmissione induttiva di potenza e comunicazione wireless.

L’intervento punta a sostenere l’espansione del traffico aereo saudita e gli obiettivi della Vision 2030, in risposta alla crescita legata al turismo, ai viaggi d’affari e ai pellegrinaggi verso Medina per Hajj e Umrah. L’inizio dei lavori di installazione è previsto a gennaio 2027, mentre la messa in servizio dell’impianto è programmata per aprile 2027.

– Foto ufficio stampa Leonardo –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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