Taekwondo, storico bronzo per Arlotti ai Mondiali di poomsae

CHUNCHEON (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – L’Italia del taekwondo scrive una nuova pagina di storia nel freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell’individuale femminile Over 17 ai Mondiali di poomsae, in corso all’Air Dome di Songam Sports Town a Chuncheon, in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Nel freestyle non esiste il confronto diretto: ogni atleta porta in gara una propria coreografia su base musicale, costruita su tecniche di calcio in volo, sequenze acrobatiche e movimenti di poomsae, e viene valutata dai giudici per contenuto tecnico e presentazione. Arlotti ha superato la semifinale, disputata a gruppi con accesso riservato ai migliori punteggi, e in finale ha chiuso sul terzo gradino del podio. “Sinceramente in questo momento sono incredula, devo ancora realizzare. Contenta è dire poco – racconta l’azzurra classe 1995 di Rimini – Per questa gara mi sentivo molto carica e allo stesso tempo molto responsabile. Ci speravo, ma vedendo le mie avversarie, invece di abbattermi, mi sono rilassata e ho cercato di dare il massimo, rimanendo allegra e capendo che questa esperienza è una cosa unica e che va vissuta al meglio”. La medaglia di Chuncheon arriva in una delle specialità più giovani del programma mondiale e aggiunge un tassello al percorso della Federazione Italiana Taekwondo, oggi presente ai vertici internazionali in ogni disciplina.

Nel combattimento l’Italia ha conquistato l’oro olimpico a Tokyo 2020 con Vito Dell’Aquila e il bronzo a Parigi 2024 con Simone Alessio. Il movimento del parataekwondo e quello delle forme completano un quadro in cui gli azzurri sono in grado di giocarsi il podio su tutti i fronti, dal combattimento al freestyle. “Dopo sei anni di competizioni internazionali sono finalmente riuscita a portare l’individuale al Mondiale, e non vedevo l’ora di far vedere tutto l’impegno e il sacrificio di questi anni di sport – prosegue Arlotti, che aveva conquistato l’argento nel freestyle individuale agli Europei del 2025 a Tallin – Ricordo ancora il primo entry stage e l’emozione di entrare al Centro di Preparazione Olimpica di Roma, e ora sono qui: non mi sembra vero. Ringrazio mia moglie, tutta la mia famiglia e i maestri che, per gioco, mi hanno fatto cominciare questo incredibile sport. Ringrazio la Federazione, in particolare la maestra Elena Blundo e il maestro Andrea Notaro, e tutta la squadra per il supporto”. L’Italia è a Chuncheon con 21 atleti, dieci nelle forme riconosciute e undici nel freestyle, con almeno un azzurro in gara in ciascuna delle cinque giornate. L’edizione coreana è la più partecipata della storia, con 1.411 atleti iscritti in rappresentanza di 83 nazioni e del Taekwondo Refugee Team.

– foto FITA –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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