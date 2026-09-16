16 Settembre 2026

Musetti “Stagione difficile, ora voglio cercare di costruire un fisico migliore” / Video

redazione 16 Settembre 2026
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Mandatory Credit: Photo by Rachel Bach/Shutterstock (16403682bm)
Lorenzo Musetti retires from the match through injury
Australian Open tennis tournament, Day Eleven, Melbourne Park, Australia – 28 Jan 2026

MILANO (ITALPRESS) – “È stata una stagione abbastanza difficile, ricca di infortuni e non di risultati. Ho dovuto cambiare tante cose in corso d’opera”. Così Lorenzo Musetti, a margine dell’evento “Kia Open Lab” al Castello di Tolcinasco Golf Club, alle porte di Milano, traccia un bilancio del 2026, non ancora concluso, spiegando di avere già lo sguardo rivolto alla prossima stagione. “C’è ancora il sogno nel cassetto di riuscire a guadagnarmi un posto alle Finals, ma i tornei rimasti sono veramente pochi. L’obiettivo e il focus è cercare di costruire un fisico migliore, che supporti meglio il fitto calendario che abbiamo, un fisico che riesca a sopportare questi ritmi. Speriamo in un 2027 migliore”.

“Il leitmotiv dell’ultimo periodo è sicuramente il calendario e il fatto che comunque ci siano tanti tornei mandatory che richiedono la nostra presenza a prescindere da tutto”, dice Musetti tornando sul tema degli impegni del circuito e sugli effetti di un calendario sempre più fitto, anche in relazione agli infortuni. “Stiamo cercando di unire un po’ le forze perché credo che sia importante rivedere come possiamo ricollocare alcune settimane e trovare un po’ più di spazio anche per noi per riposare e per allenarci”, spiega il tennista. L’obiettivo, aggiunge, è “cercare di non mancare spesso e volentieri i tornei più importanti”. Un tema sul quale i giocatori stanno cercando di “creare una consapevolezza facendo rete tra di noi”, per trovare un equilibrio migliore tra calendario, recupero e preparazione.

Musetti commenta poi le parole di Paolo Canè, che si era detto disposto ad allenarlo gratuitamente con l’obiettivo di portarlo in top 5: “Mi fa veramente piacere, sono veramente orgoglioso di quello che ha detto nei miei riguardi. Il fatto che si sia proposto così, proprio alla Paolo, è qualcosa che sicuramente mi fa molto piacere”, dice Musetti. Quanto alla possibilità di accettare la proposta, il tennista precisa: “Credo di stare bene con il mio team attuale. Deve ancora finire la stagione 2026, per la prossima vedremo se ci saranno cambi o meno, però al momento non c’è nessuna novità”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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